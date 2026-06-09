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AYTO'da kent ekonomisi ele alındı

AYTO'da kent ekonomisi ele alındı
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Aydın Ticaret Odası yönetimini ziyaret ederek kent ekonomisi ve yürütülen projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede Aydın'ın ekonomik vizyonuna katkı sağlayacak çalışmalar ele alındı.

Aydın Ticaret Odası (AYTO) yönetimini ziyaret eden Aydın Valisi Dr. Osman Varol, kent ekonomisi ve yürütülen projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Aydın'ın ekonomik vizyonuna katkı sağlayacak çalışmalar da ele alındı.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Aydın Ticaret Odası (AYTO) yönetimi ile bir araya gelerek kent ekonomisi ve yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. AYTO hizmet binasında gerçekleştirilen programda Vali Varol'u, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, AYTO Meclis Başkanı Coşkun Cerit, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ergün Evran ve Sertuğ Yakan, Meclis Başkan Yardımcısı Semih Çakır, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Nuri Tuncal, Ufuk Hüseyin Devrim, Şenol Bakış, Veli Tuna, Murat Kemal Yüce ve Yüksel Yolçi ile Genel Sekreter İlknur Kahraman karşıladı.

AYTO Vali Erol Ayyıldız Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen görüşmede Başkan Hakan Ülken, odanın yürüttüğü faaliyetler, devam eden projeler ve Aydın ekonomisine ilişkin değerlendirmeler hakkında Vali Varol'a bilgi verdi. Görüşmede kent ekonomisinin mevcut durumu ve geleceğine yönelik çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Vali Varol, Aydın'ın ekonomik vizyonunu ileriye taşıyacak çalışmalara sundukları katkılardan dolayı Başkan Ülken ve AYTO yönetimine teşekkür etti. Programın sonunda Başkan Ülken tarafından Vali Varol'a Aydın'ın önemli tarımsal değerlerinden olan Aydın inciri takdim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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