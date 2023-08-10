Aydın Ticaret Borsası Üyelerine Marka ve Patent Danışmanlık Hizmeti

Aydın Ticaret Borsası ile özel bir Marka ve Patent Danışmanlık Ofisi işbirliğinde Aydın Ticaret Borsası üyelerinin hizmetine sunulan 'Aydın Ticaret Borsası Marka ve Patent Danışmanlık Ofisi' üyelerinden tam not aldı. Aydın Ticaret Borsası üyelerinin fikri ve sınai mülkiyet konusunda bilgilendirilmelerini sağlamak, AR-GE faaliyetleri neticesinde ortaya çıkacak olan patent, faydalı model ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat ile her türlü bilgi ve dokümana kolaylıkla erişebilmesi adına Marka ve Patent Danışmanlık Ofisi, faaliyetine başladı.

Aydın Ticaret Borsası ile özel bir Marka ve Patent Danışmanlık Ofisi işbirliğinde Aydın Ticaret Borsası üyelerinin hizmetine sunulan "Aydın Ticaret Borsası Marka ve Patent Danışmanlık Ofisi" üyelerinden tam not aldı.

Aydın Ticaret Borsası üyelerinin fikri ve sınai mülkiyet konusunda bilgilendirilmelerini sağlamak, AR-GE faaliyetleri neticesinde ortaya çıkacak olan patent, faydalı model ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat ile her türlü bilgi ve dokümana kolaylıkla erişebilmesi adına Marka ve Patent Danışmanlık Ofisi, faaliyetine başladı.

Aydın Ticaret Borsası Sınai Mülkiyet Danışmanı Huriye Özener ve Proje ve Marka Patent Sorumlu Emine Ceylan Özdemir, Marka ve Patent Danışmanlık Ofisi'nde gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde, marka ve patent başvuru süreci hakkında Aydın Ticaret Borsası üyelerini bilgilendirdi. Yapılan görüşmeler sonucunda firmaların logo tasarımları, etiket tasarımları, markalarının yurt içi ve yurt dışı korunması, marka sınıflarında mevcut bulunan mal/hizmetler çerçevesinde emtia listeleri, markalarının 3.şahıslara lisans oluşturması ve tanınmış marka kriterleri konularında yol haritası belirlendi.

Sınai Mülkiyet Danışmanı Huriye Özener, ulusal ve uluslararası markalaşma faaliyetleri, işletmelere yönelik marka oluşturma süreçleri, firma içi marka stratejilerinin oluşturulması, markanın korunması, marka aleyhine açılacak davalar, marka ile kurumsal kimlik kazandırılması ve markanın reklam boyutu konularında merak edilen soruları cevaplandırdı.

Girişimciliğin her alanda değer kazandığı günümüzde marka ve patentin de öneminin arttığına işaret eden ve "Markalaşma" konusundaki bu önemli çalışmanın, Aydın Ticaret Borsası üyeleri tarafından yoğun ilgi ile karşılandığını belirten Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, "Borsamız koordinatörlüğünde faaliyete geçen Marka ve Patent Danışmanlık ofisimizde, Sınai Mülkiyet Danışmanımız Huriye Özener, Borsamız üyelerine markalaşma sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirmede bulundu. Borsamız üyelerinin marka ve patent konusunda edindiği bilgilerin ticari hayatlarında fayda sağlayacağını düşünüyor, Marka ve Patent Danışmanımız Huriye Özener'e de katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN