Aydın Ticaret Borsası'ndan Kuru İncir Üreticilerine Destek

Aydın'ın üretiminde ve ihracatında dünya lideri olduğu kuru incirde görülen aflatoksin ve okratoksin sorununa karşı verilen mücadelede Aydın Ticaret Borsası (ATB), üreticilere çifte destek sağladı. Toksin sorununa karşı sektörel toplantılara ev sahipliği yapan ATB, yeni sezonda üreticilere destek olmak amacıyla laboratuvar ve soğuk hava deposu hizmetlerinde yüzde 50 indirim uygulama kararı aldı.

Aydın Ticaret Borsası (ATB), kuru incirde görülen aflatoksin ve okratoksin sorununa karşı verilen mücadeleye yönelik önemli çalışmalar yapmaya devam ediyor. Toksinle mücadele kapsamında üretici, tüccar ve ihracatçılarla sektörel toplantılar gerçekleştiren ATB, bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı nezdinde lobicilik faaliyetlerini sürdürüyor. Kuru incir hasadının sona yaklaştığı günlerde ATB, üretici, tüccar ve ihracatçıya destek olacak yeni bir kararlar aldı.

Toksinle mücadeleye destek

Türkiye'nin ilk akredite laboratuvarlarından biri olan AYTB Aydın Laboratuvar Hizmetleri A.Ş.'de toksin analiz ücretlerinde yüzde 50 indirim yapıldığını açıklayan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, "2002 yılında incir ihracatına yönelik olarak tek birim halinde kurduğumuz ve zaman içerisinde 8 birim ve 2 şubeye ulaşan laboratuvarımız, Türkiye'nin ilk akredite laboratuvarlarından biridir. İlk akreditasyonunu Alman akreditasyon kurumu DAR/DAP'tan almıştır. Laboratuvarımız, pestisit, mikotoksin, katkı-kalıntı, mikrobiyoloji, fiziksel, kimyasal analizler ile su ve atıksu analizleri dahil yaklaşık 400 çeşit analiz ile tüm Türkiye'ye hizmet veriyor. Son yıllarda kuru incirde sıkça görülen aflatoksin ve okratoksin sorununa karşı mücadele kapsamında önemli bir adım attık. Bu sene üreticiye, ihracatçıya, tüccara ve özel isteklerinde aflatoksin ve okratoksin analizlerini yüzde 50 indirimli olarak yapıyoruz" dedi.

Depolama ücretlerine yüzde 50 indirim

Çondur, Aydın Ticaret Borsası iştiraklerinden ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş'de de yüzde 50 indirim uygulaması başlattıklarını söyleyip şöyle konuştu: "2020 yılında kurduğumuz Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava Depomuz, 254 KW kapasiteli güneş enerjisi panelleri ile çalışıyor. 19 bin metrekarelik alanda, 8 bin ton ürün depolama kapasitesine sahibiz. Ayrıca, ihracattan geri dönen ürünler için de A tipi antrepo kurarak Aydınlı ihracatçılarımıza önemli bir imkan sunduk. Böylelikle geri dönen ürünler uygun şartlarda elleçlenip yeniden paketlenerek tekrar ihracata gönderilebiliyor. Üreticilerimiz için bu sezon depolama ücretlerinde yüzde 50 indirim uyguluyoruz. Böylece ürünler, sağlıklı şartlarda daha uygun maliyetle muhafaza edilebilecek"

ATB'nin aldığı bu kararlarla, hem üreticilerin hem de ihracatçıların yükünün hafifletilmesi ve kuru incirde kaliteyi tehdit eden toksin sorununa karşı güçlü bir mücadele verilmesi hedefleniyor.

"Başarı hikayesini devam ettirmeliyiz"

Ülkemizin, dünyanın en önemli taze incir üretici ülkesi olmasının sağladığı avantajla, kuru incir üretiminde ve ihracatında da lider konumda olduğunu vurgulayan Fevzi Çondur, geçtiğimiz yıl aflatoksin ve okratoksin nedeniyle ihracatta geri dönüşler yaşandığını hatırlattı. Bu sebeple tüccar ve ihracatçı firmaların alımlara daha temkinli yaklaştığını aktaran Çondur, "Son 20 yılda incir üretiminde ve ihracatında yakaladığımız başarı hikayesini sürdürmeliyiz. Dünyanın en kaliteli incirini üretiyoruz ve üreticilerimizden alınan ürünler, ihracatçılarımız aracılığıyla katma değerli bir şekilde nihai tüketiciye ulaştırılıyor. Geçtiğimiz yıllara kıyasla bu sezon alımların daha yavaş ilerlemesi nedeni, geçen yıl okratoksin ve aflatoksin sebebiyle ürünlerin geri gönderilmesi sonucu ihracatçıların daha ihtiyatlı davranmasıdır. Borsa olarak bu süreçte üretici, tüccar ve ihracatçılarla bir araya gelerek toksin sorununu detaylı biçimde ele aldık. Konuya ilişkin görüş ve değerlendirmeleri ilgili bakanlıklarımıza ilettik. 2025-2026 sezonu kuru incir ilk yükleme tarihi 15 Ekim 2025 olarak belirlendi. Önümüzdeki kısa süre içerisinde alımların hızlanacağını ve ihracatçı firmaların işletmelerinde yeni sezon ürünlerini paketlemeye başlayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı. - AYDIN