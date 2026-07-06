Aydın Ticaret Borsası günlük hububat fiyatlarını açıkladı

Aydın Ticaret Borsası, borsada oluşan günlük işlem fiyatlarını kamuoyuyla paylaştı. Günlük borsa verilerine göre, dökme sıra buğdayın kilogram fiyatı 14 TL ile 14,80 TL arasında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsası tarafından yayımlanan günlük bültene göre, dökme sıra buğdayın en düşük satış fiyatı kilogram başına 14 TL, en yüksek satış fiyatı ise 14,80 TL olarak gerçekleşti. Üründe toplam 2 işlem yapılırken, satışların Hazır Tacir Satışı (HTS) kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı