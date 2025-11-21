Aydın Ticaret Borsası Growtech Fuarı'nda Tarım Sektörünü İnceledi

Aydın Ticaret Borsası, üyeleriyle birlikte tarım sektöründeki gelişmeleri yakından takip etmek ve üyelerine daha geniş bir bakış açısı sunmak amacıyla Antalya'da düzenlenen 24. Growtech Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı'na katıldı.

Dünyanın en prestijli örtü altı tarım fuarlarından biri olarak kabul edilen Growtech, sektördeki yeniliklerin tanıtıldığı, iş birliklerinin geliştirildiği ve bilgi paylaşımının ön planda tutulduğu uluslararası bir platform niteliği taşıyor. ANFAŞ Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda bu yıl 36 ülkeden 725 firma yer aldı. Fuara katılan Aydın Ticaret Borsası yönetimi ve üyeleri; tarım makineleri, sera teknolojileri, tohumculuk, akıllı tarım uygulamaları ve dijital çözümler gibi geniş bir yelpazede sunulan ürün ve hizmetleri yerinde inceleme fırsatı buldu. Ayrıca sektörün önde gelen firmalarıyla görüşerek modern tarım uygulamaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

"Uluslararası fuarları önemsiyoruz"

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Borsa olarak ulusal ve uluslararası fuarlara önem verdiklerini belirtti. Üyelerinin küresel rekabet gücünü ve dış ticaret hacmini artırma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Çondur, şunları söyledi:

"Tarım sektörü, sürekli yeniliklerle kendini güncelleyen dinamik bir alandır. Bu dinamizmi yakından takip etmek, sektörel gelişmeleri anlamak ve uygulamaya taşımak, üyelerimizin sürdürülebilir başarı elde etmeleri açısından kritik öneme sahiptir. Growtech gibi uluslararası fuarlar, üyelerimizin sektördeki en yeni teknolojilerle tanışmasını, modern tarım yöntemlerini yerinde görmesini ve bu yenilikleri iş süreçlerine uyarlamasını sağlamaktadır. Aydın Ticaret Borsası olarak, tarımsal üretim ve ticaret alanında bilgi ve deneyim paylaşımını destekleyen bu tür organizasyonlara katılımı önemsiyor ve üyelerimize bu kazanımları sunmaya devam ediyoruz"

Tarım sektöründeki global trendlerini yakından takip

Growtech Fuarı'nın çok sayıda yerli ve yabancı firmaya ev sahipliği yaptığını vurgulayan Çondur, "Fuarda Çin'den Hindistan'a, İspanya'dan Hollanda'ya, Almanya'dan Japonya'ya dünyanın dört bir yanından önemli katılımcılar yer alıyor. Bu tür organizasyonlar, ihracat hacmimizin artırılmasının yanı sıra tarım sektöründeki global trendlerini yakından takip etmemiz ve bu doğrultuda stratejiler geliştirmemiz açısından büyük önem taşımaktadır. Fuar süresince gerçekleştirilen ikili görüşmeler ve temaslar, üyelerimizin dış pazardaki varlıklarını güçlendirmektedir" - AYDIN