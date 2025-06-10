Aydın incirinde 'ilekleme' sezonu başladı

Aydın incirinde 'ilekleme' sezonu başladı
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Yaklaşık 120 ülkeye ihracı gerçekleştirilen ve geçtiğimiz yıl yaklaşık 70 bin tonun üzerinde rekoltenin gerçekleştiği Aydın'da bu yıl da incir üretimi için hazırlıklar başladı.

Yaklaşık 120 ülkeye ihracı gerçekleştirilen ve geçtiğimiz yıl yaklaşık 70 bin tonun üzerinde rekoltenin gerçekleştiği Aydın'da bu yıl da incir üretimi için hazırlıklar başladı.

Dünyanın en kaliteli kuru incirinin yetiştiği Aydın'da 2025 yılı üretimi için incirin tozlaşmasını sağlayan ilekleme işi başladı. Aydın'ın en önemli tarımsal ürünlerinin başında gelen ve ihracatı ile yaklaşık 300 milyon dolarlık gelir sağlanan incir üretiminde bu yıl üreticinin umudu büyük. Kaliteli bir üretim için incirin boğası olarak kabul edilen ileğin de kaliteli olması gerektiğini belirten Coşkuner, 1 ton incir üretimi için bahçenin ve mevsimin durumuna göre yaklaşık 20-25 kilo ilek kullanıldığını belirtti.

Köşk bölgesinin ilek tüccarlarından Adem Turhan, kaliteli bir üretim için ileklemede erkek incirlerde yeterli miktardaki taşıyıcı sinekleri dişi incirlerle buluşturulması gerektiğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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