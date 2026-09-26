Aydın İnciri'nin geleceği çalıştayda görüşüldü, son 2 yılda 31 bin 461 fidan dikildi

Aydın İnciri'nin üretimden markalaşmaya, pazarlamadan katma değer artışına kadar geleceğine ilişkin yol haritası çalıştayda ele alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı" kapsamında, AB tescilli coğrafi işaretli Aydın İnciri için çalıştay düzenlendi. Aydın İnciri'nin geleceğinin farklı yönleriyle değerlendirildiği çalıştayda, üretimin geliştirilmesi, ürünün markalaşma potansiyelinin artırılması, pazarlama imkanlarının geliştirilmesi ve katma değerinin yükseltilmesine yönelik görüş ve öneriler ele alındı. Çalıştayda ayrıca son 2 yılda Aydın'da incir üretimine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar da değerlendirildi. Bu kapsamda üreticilere 28 bin 758 kuru incir kereveti ile 5 bin 555 incir kasası dağıtıldı. Kent genelindeki 13 ilçede ise 31 bin 461 Sarılop incir fidanı toprakla buluşturuldu. Buharkent ilçesinde 2 ilek bahçesinin tesis edildiği çalışmalarda, kaliteli ve sürdürülebilir incir üretiminin desteklenmesine yönelik adımlar atıldı. Ayrıca toplantıda Aydın İnciri'nin üretimden tüketiciye ulaşmasına kadar geçen süreçte sektör paydaşlarının görüş ve önerileri değerlendirilerek, ürünün geleceğine yönelik çalışmalar ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı