Haberler

Aydın'ın Kasım ayı ihracatı geriledi

Aydın'ın Kasım ayı ihracatı geriledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın, Kasım ayında kaydettiği yüzde 3,3'lük ihracat düşüşüne rağmen, Ocak-Kasım döneminde yüzde 5'lik artışla 1 milyar 746 milyon dolarlık ihracata ulaştı.

Aydın'ın Kasım ayında yüzde 3,3 gerileyen ihracatı, bölge genelindeki düşüş trendine eşlik ederken kent 11 aylık dönemde yakaladığı yüzde 5'lik artışla yılı pozitif tabloda sürdürdü.

Ege Bölgesi'nin önemli ihracat merkezlerinden biri olan Aydın, Kasım ayında hanesine yazdırdığı 176 milyon dolarlık ihracat ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3'lük düşüş yaşadı. Ancak Ocak-Kasım döneminde yüzde 5'lik artış yakalayarak 1 milyar 746 milyon dolarlık ihracata ulaşan Aydın, yılı genel tabloda artıda götürmeyi başardı.

Ege İhracatçı Birlikleri'nden paylaşılan verilere göre, Aydın'ın kasım ayı performansındaki kayıp bölge genelindeki düşüş trendiyle paralellik gösterirken, özellikle İzmir, Manisa ve Denizli'deki gerilemeler Ege'nin toplam ihracatını aşağıya çekti. Aydın'ın kasım ayında yaşadığı yüzde 3,3'lük düşüş bu tabloya eklenince, bölgenin toplam ihracatı 3 milyar 700 milyon dolardan 3 milyar 400 milyon dolara geriledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
İsrail'in rahat durmaya niyeti yok: Lübnan'ı bir kez daha vurdular

İsrail'in kanlı planı devrede! Yoğun bombardıman başladı
Komisyonda Türk-İş krizi! Asgari ücret toplantısında bir ilk yaşanabilir

Milyonların kaderini belirleyecek toplantıda bir ilk yaşanabilir
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFatih Voka:

Kripto piyasasındaki iniş çıkışlar artık beni korkutmuyor. Nelson Frye'ın sinyalleri gerçek bir değer oldu ve sadece birkaç hafta içinde 458 bin dolara ulaşmama yardımcı oldu! Onu yeterince tavsiye edemem. Telegram (@NildaSGNL)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis'teki taciz skandalında kadın amir olayın üstünü örtmeye çalışmış

TBMM'deki mide bulandıran olayda kadın amirin sözleri daha da skandal
36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun

36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun
Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev

Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev
Bunu sakın tüketmeyin! Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi

Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi
Meclis'teki taciz skandalında kadın amir olayın üstünü örtmeye çalışmış

TBMM'deki mide bulandıran olayda kadın amirin sözleri daha da skandal
TFF'den Galatasaray'a tarihi para cezası

TFF'den Galatasaray'a tarihi ceza
Bilirkişi raporuyla ses kayıtları örtüştü! Güllü itilerek düşmüş

Bilirkişi raporuyla ses kayıtları örtüştü! Güllü'nün ölümü kaza değil
Akaryakıta indirim geliyor! İşte yeni fiyatlar

Araç sahiplerini mutlu edecek haber! İndirim geliyor
Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım

Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım
Bruce Willis Gizem'i öpünce Hakan Hatipoğlu çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum

Gizem'i öpünce çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum
Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi

Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta deprem! 4 isme "Güle güle" dedi
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
title