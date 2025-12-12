Aydın'ın Kasım ayı ihracatı geriledi

Aydın'ın Kasım ayında yüzde 3,3 gerileyen ihracatı, bölge genelindeki düşüş trendine eşlik ederken kent 11 aylık dönemde yakaladığı yüzde 5'lik artışla yılı pozitif tabloda sürdürdü.

Ege Bölgesi'nin önemli ihracat merkezlerinden biri olan Aydın, Kasım ayında hanesine yazdırdığı 176 milyon dolarlık ihracat ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3'lük düşüş yaşadı. Ancak Ocak-Kasım döneminde yüzde 5'lik artış yakalayarak 1 milyar 746 milyon dolarlık ihracata ulaşan Aydın, yılı genel tabloda artıda götürmeyi başardı.

Ege İhracatçı Birlikleri'nden paylaşılan verilere göre, Aydın'ın kasım ayı performansındaki kayıp bölge genelindeki düşüş trendiyle paralellik gösterirken, özellikle İzmir, Manisa ve Denizli'deki gerilemeler Ege'nin toplam ihracatını aşağıya çekti. Aydın'ın kasım ayında yaşadığı yüzde 3,3'lük düşüş bu tabloya eklenince, bölgenin toplam ihracatı 3 milyar 700 milyon dolardan 3 milyar 400 milyon dolara geriledi. - AYDIN