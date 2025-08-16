Aydın'da Kuru İncir Rekoltesi Değerlendirildi

Aydın'ın en önemli tarımsal ürünlerinden biri olan ve kuru incir sezonunun başlaması ile birlikte Tarım İl Müdürlüğü'nde 'Kuru incir rekoltesi değerlendirme toplantısı' düzenlendi. Piyasanın manipüle olmaması için rekolte rakamları açıklanmazken Aydın İl Müdürü Ayhan Temiz her zaman üreticinin yanında olduklarını belirtti.

Aydın Tarım İl Müdürü Ayhan Temiz ve komisyon üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, yapılan saha çalışmaları ve incelemeler sonucunda bu yılın kuru incir rekoltesi değerlendirildi. Eşsiz lezzeti ile dünya sofralarına ulaşan AB Tescilli Coğrafi İşaretli Aydın inciri için, üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirten İl Müdürü Temiz, "Kalite ve verimi artırmak amacıyla yürüttüğümüz saha çalışmaları, eğitimler ve projelerle Aydın İncirimizin dünya liderliğini koruması için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Belirlenen rekolteye ilişkin raporların bakanlığa gönderildiği bildirildi.

"Kuraklık, nem ve Akdeniz meyve sineği sıkıntısı"

Aydın'da ve İzmir'de her yıl gönüllü olarak incir üretilen tüm bölgeleri gezerek rekolte tahmini yapan ve genellikleri tahminleri tutan Ahmet Er, bu yıl da rekoltenin geçen yıl ki gibi olduğunu belirtti. Geçen yıla göre bu yıl kuraklık, nemli hava ve Akdeniz Meyve sineği sıkıntısı olduğunu belirten İncir Doktoru lakabıyla tanınan Ahmet Er, "Kuraklık ve iklim koşullarının yanında üreticilerin işçi bulma sıkıntısı var. İncir mahsulü oldukça ilgi bekleyen bir ürün olduğu için hasadı da hasat sonrası kurutma ve seçme işi de oldukça zor. Bir yandan bahçelerde kuruma diğer yandan da yeni dikimler olduğundan dolayı bu yıl rekoltede herhangi bir düşüş olacağına tahmin etmiyoruz. Kalite ise mevsim şartlarına göre eğişkenlik gösterebiliyor" dedi. - AYDIN