Aydın'da Konut Satışları Yüzde 28 Arttı

Konut satış rakamları belli olan Aydın'da 2025 Haziran ayında toplam 2 bin 66 ev satılırken, bir önceki yıllara göre satışlar yüzde 28 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Haziran ayı konut satışı rakamlarını açıkladı. Bu kapsamda Aydın'da 2025 Haziran ayında konut satış sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28 artarak 2 bin 66 oldu. Bin 831'i diğer satışlar, 235'i ipotekli satış olarak gerçekleşen satışların bin 521'i ikinci elden, 545'i ise ilk elden satıldı.

2024 Haziran ayında 427 olan birinci elden satış sayısına bakıldığında bu yıl ilk elden satışların yaklaşık yüzde 27 oranında arttığı gözlemlendi. Yine 2024 Haziran ayında 92 olan ipotekli satışlarda ise yüzde 155 oranında artış yaşanırken 2025 Haziran ayında 235 oldu.

2025 Haziran ayında yabancılara yapılan konut satışı sayısında ise Aydın, 25 konut satışı ile ülke genelinde 10. sırada yer aldı. 2024 Haziran ayında yabancılara yapılan 19 konut satışı, 2025 Haziran ayında 23 olurken, yaklaşık yüzde 21'lik artış yaşandı. Ayrıca 2025 yılı Ocak-Haziran ayları arasında il genelinde toplam 13 bin 421 konut satışı yapılırken, yabancılara da toplam 129 konut satışı yapıldı. - AYDIN