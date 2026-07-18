Haberler

Aydın'da 6 ayda konut satışları yüzde 5 arttı

Aydın'da 6 ayda konut satışları yüzde 5 arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK verilerine göre, Aydın'da 2026 Haziran ayında 2 bin 185 konut satıldı. Ocak ayına göre satışlar yüzde 5 artarken, işyeri satışları yüzde 1 azalarak 236 oldu. Yabancılara 19 konut ve 2 işyeri satışı gerçekleşti.

Konut satış rakamları belli olan Aydın'da 2026 Haziran ayında toplam 2 bin 185 konut satılırken, Ocak ayından bu yana satışlar yüzde 5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Haziran ayı konut ve işyeri satışı rakamlarını açıkladı. Bu kapsamda Aydın'da 2026 Haziran ayında konut satış sayısı Ocak ayına göre yüzde 5 artarak 2 bin 185 oldu. Aradan geçen altı ayda konut satışlarında artış yaşanırken, işyeri satışları da yüzde 1 oranında azalarak 236 oldu. Satış durumlarına bakıldığında ise 516 ev ilk el, bin 669 ev ikinci el, 67 işyeri ilk el, 169 işyeri de ikinci el olarak satıldı. Satış şekillerine bakıldığında ise konutta diğer satışlar bin 820, ipotekli satışlar 365 oldu. İşyerinde de 230 diğer satış, 6 ipotekli satış olarak gerçekleşti.

2026 Haziran ayında yabancılara yapılan satışlar ise 19 konut ve 2 işyeri oldu. Haziran ayında konut satışının yapıldığı ülke vatandaşlarına bakıldığında ise 4 konut ile İrlanda ilk sırada yer alırken, Haziran ayındaki tek işyeri satışı ise 2 işyeri ile Birleşik Krallık'a oldu. Diğer ülkeler üçer konut ile Almanya ve Birleşik Krallık, 2 konut ile Azerbaycan, birer konut ile Hollanda, İsviçre, Rusya Federasyonu, Özbekistan, Karadağ, Bermuda, İran ve Amerika Birleşik Devletleri oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler

Yazıcıoğlu'yla ilgili 17 yıl sonra gelen itiraf! Sorguda döküldü
O milletvekilinin istediği oldu! Ardahan Valisi artık görevde değil

"Derhal görevden alın" dedi, günler sonra istediği oldu

Haluk Levent'in sağ kolu Alper Çelik'ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum

Haluk Levent'in sağ kolu itirafçı oldu! Anlattıkları çok su kaldırır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görevden alınan Ardahan Valisi, bisiklet taytı polemiğiyle gündeme gelmişti

Türkiye bu görüntülerle tanımıştı! Görevden alındı
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Çok sayıda Amerikan askeri öldürüldü

Korkulan oluyor! Çok sayıda asker öldürüldü, yeni plan devreye alındı
Malatya'daki depremle ilgili Naci Görür'den ilk yorum

Malatya'daki depremle ilgili Naci Görür'den ilk yorum
Yıldız Tilbe'den sahnede şoke eden çıkışı

Yıldız Tilbe'den şoke eden çıkışı! Hayranları kulaklarına inanamadı
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Fitch'ten Türkiye kararı

Fitch'ten Türkiye kararı
Trabzon'da aşk rüzgarı! Cenk Özkaçar değil, eşinin bakışları konuşuldu

Koca şehir transferi değil, bu bakışları konuşuyor