Aydın'da araç sayısı 664 bin oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aydın'da 2025 yılı Kasım ayında toplam araç sayısı 664 bin 631 oldu. Aynı dönemde 15 bin 583 aracın devri gerçekleştirilirken, 3 bin 38 aracın trafikte kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Kasım ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımladı. Bu çerçevede Aydın'da 2025 yılı Kasım ayında araç sayısı 237 bin 856 otomobil, 11 bin 241 minibüs, 2 bin 783 otobüs, 89 bin 396 kamyonet, 10 bin 876 kamyon, 249 bin 584 motosiklet, bin 469 özel amaçlı taşıt ve 61 bin 426 traktör olmak üzere toplam 664 bin 631 oldu.

Aydın'da 2025 Kasım ayında toplamda 15 bin 583 aracın ise devri yapıldı. Bunların 7 bin 313'ü otomobil, 180'i minibüs, 34'ü otobüs, 2 bin 6'sı kamyonet, 151'i kamyon, 5 bin 202'si motosiklet, 20'si özel amaçlı taşıt ve 677'si traktör olarak gerçekleşti. Ayrıca 2025 Kasım ayında 3 bin 38 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Bunların bini otomobil, 4'ü minibüs, 10'u otobüs, 281'i kamyonet, 24'ü kamyon, bin 622'si motosiklet, 3'ü özel amaçlı taşıt ve 94'ü traktör olarak gerçekleşti. - AYDIN

