Aydın'da Ekim 2025 Konut Satışları Yüzde 8 Azaldı

Konut satış rakamları belli olan Aydın'da 2025 Ekim ayında toplam 2 bin 825 ev satılırken, bir önceki yılın aynı ayına göre satışlar yüzde 8 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Ekim ayı konut satışı rakamlarını açıkladı. Bu kapsamda Aydın'da 2025 Ekim ayında konut satış sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 azalarak 2 bin 825 oldu. 2025 Eylül ayında da 2 bin 810 olan konut satışına bakıldığında ise aradan geçen bir ayda konut satışları yüzde 1 oranında arttı. Ayrıca 2025 yılı Ocak-Ekim ayları arasında il genelinde toplam 24 bin 417 konut satışı yapıldı. Ekim ayında satış şekillerine göre 365 ev ipotekli, 2 bin 460 ev ise diğer satış olarak gerçekleşti. Satış durumlarına bakıldığında ise 694 ev ilk el, 2 bin 131 ev ikinci el olarak satıldı.

Türkiye genelinde Ekim ayında yabancılara yapılan konut satışında Aydın, 36 konut satışı ile 10. sırada yer aldı. 2025 Ocak-Ekim ayları arasında yabancılara yapılan konut satışı ise toplam 271 oldu.

2024 yılında ise Aydın'da toplam 28 bin 598 konut satışı yapılırken, en çok satış yapılan ilçe 8 bin 888 konut ile Kuşadası olurken, en az satış yapılan ilçe ise 93 konut ile Bozdoğan oldu. Kuşadası'nda gerçekleştirilen satışların 485'i ipotekli satış olurken, satış durumuna bakıldığında ise 6 bin 411'i ikinci el, 2 bin 477'si ilk elden satış olarak gerçekleşti. Merkez ilçe Efeler'de ise 2024 yılında 4 bin 607'si ikinci el, bin 493'ü ilk elden olmak üzere toplam 6 bin 100 konut satışı gerçekleşti. - AYDIN