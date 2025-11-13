Haberler

Aydın'da Ekim 2025 Konut Satışları Yüzde 8 Azaldı

Güncelleme:
Aydın'da Ekim 2025 ayında toplam 2 bin 825 konut satışı gerçekleştirildi. Bir önceki yılın aynı ayına göre bu rakamda yüzde 8'lik bir düşüş yaşandı. Yabancılara yapılan satışlarda ise Aydın, Türkiye genelinde 10. sırada yer aldı.

Konut satış rakamları belli olan Aydın'da 2025 Ekim ayında toplam 2 bin 825 ev satılırken, bir önceki yılın aynı ayına göre satışlar yüzde 8 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Ekim ayı konut satışı rakamlarını açıkladı. Bu kapsamda Aydın'da 2025 Ekim ayında konut satış sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 azalarak 2 bin 825 oldu. 2025 Eylül ayında da 2 bin 810 olan konut satışına bakıldığında ise aradan geçen bir ayda konut satışları yüzde 1 oranında arttı. Ayrıca 2025 yılı Ocak-Ekim ayları arasında il genelinde toplam 24 bin 417 konut satışı yapıldı. Ekim ayında satış şekillerine göre 365 ev ipotekli, 2 bin 460 ev ise diğer satış olarak gerçekleşti. Satış durumlarına bakıldığında ise 694 ev ilk el, 2 bin 131 ev ikinci el olarak satıldı.

Türkiye genelinde Ekim ayında yabancılara yapılan konut satışında Aydın, 36 konut satışı ile 10. sırada yer aldı. 2025 Ocak-Ekim ayları arasında yabancılara yapılan konut satışı ise toplam 271 oldu.

2024 yılında ise Aydın'da toplam 28 bin 598 konut satışı yapılırken, en çok satış yapılan ilçe 8 bin 888 konut ile Kuşadası olurken, en az satış yapılan ilçe ise 93 konut ile Bozdoğan oldu. Kuşadası'nda gerçekleştirilen satışların 485'i ipotekli satış olurken, satış durumuna bakıldığında ise 6 bin 411'i ikinci el, 2 bin 477'si ilk elden satış olarak gerçekleşti. Merkez ilçe Efeler'de ise 2024 yılında 4 bin 607'si ikinci el, bin 493'ü ilk elden olmak üzere toplam 6 bin 100 konut satışı gerçekleşti. - AYDIN

