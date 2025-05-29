Aydın'da Çiftçiler Zorlu İncir Hasadı İçin Hazırlık Yapıyor

Aydın'da Çiftçiler Zorlu İncir Hasadı İçin Hazırlık Yapıyor
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Aydın'da dünyanın en kaliteli incirinin yetiştiriciliğinde çiftçilerin sabahın erken saatlerinde başlayan zorlu çapa çalışmaları devam ediyor. Kavurucu sıcaklarda ağaçlarının bakımı için yoğun çaba sarf eden üreticiler, kaliteli ürün elde etmek amacıyla insan gücü ile çalışıyor.

Dünyanın en kaliteli incirinin üretildiği Aydın'da çiftçilerin zorlu sezon hazırlığı başladı. Yaz meyvesi olduğu için Aydın'ın kavurucu sıcağında yapılan işçilikle hasada hazırlanan incir ağaçlarının bakımı için oldukça zorlu bir süreçten geçiyor.

Aydın'ın köylerinde karasaban ile sürülen incir bahçelerinde çiftin ardından çapa dönemi başladı. Hava sıcaklığın 38 dereceye kadar ulaştığı Aydın'da çiftçiler kavurucu sıcaktan etkilenmemek için sabahın ilk ışıkları ile iş başı yapıyor. Oldukça zor bir iş olan çapalama işi sabah saat 05.30 gibi başlayıp aşırı sıcak günlerde 12.30 gibi bitiriliyor.

Adeta bir çocuk gibi bakım ve ilgi isteyen incir ağaçlarının daha iyi verim yapması için çift ve çapalama işini ihmal etmediklerini belirten üreticilerden Nimetullah Yavaş, incir yetiştiriciliğin oldukça zor olduğunu belirterek "Yaz mevsimi dolayısıyla sabah erkenden bahçeye gelip çalışmaya başlıyoruz. Çapa işi oldukça zor ve yorucu bir iş. Ancak kaliteli ürün almak için ağaçların bakımı şart" diye konuştu.

Traktör ve diğer iş makineleri dağlık bölgelerde iş görmediği için Aydın dağlarındaki incir bahçelerinde işçiliğin tamamen insan ve hayvan gücü ile gerçekleştirildiğini belirten Hamza Er, her şeye rağmen hallerinden memnun olduklarını incir para ettiği sürece de bu işin devam edeceğini belirtti.

Üniversite mezunu olmasına rağmen masa başında çalışmayı değil dağlarda incir üretmeyi tercih eden gençlerden Alparslan Işılak ise halinden memnun olduğunu ve çiftçiliği daha çok sevdiğini belirtti.

Bahçelerin denizden yükseklik seviyesine göre Ağustos ve Eylül aylarında hasada başlanacak olan incir üretiminde Aydınlıların zorlu üretim mücadelesi devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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