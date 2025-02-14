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Aydın'da 2024 Yılında 28 Bin 743 Konut Satışı Gerçekleşti

Aydın'da 2024 Yılında 28 Bin 743 Konut Satışı Gerçekleşti
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TÜİK verilerine göre Aydın'da 2024 yılında toplam 28 bin 743 konut satışı yapıldı. En fazla satış Kuşadası'nda olurken, erkekler 14 bin 384 konut alımı gerçekleştirdi.

Konut satış rakamları belli olan Aydın'da 2024 yılında toplam 28 bin 743 ev satılırken, en fazla satışın yapıldığı ilçe ise Kuşadası odu.

TÜİK tarafından açıklanan konut satışı rakamlarına göre Aydın'da 2024 yılında toplam 28 bin 743 konut satışı yapıldı. Bu satışların 14 bin 384'ü erkek, 10 bin 931'i kadın, 707'si ortak ve 2 bin 721'i tüzel veya yabancılara yapılan diğer satış olarak gerçekleştirildi.

Aydın'ın ilçelerine bakıldığında ise Bozdoğan'da 93, Buharkent'te 210, Çine'de 517, Didim'de 5 bin 320, Efeler'de 6 bin 100, Germencik'te 501, İncirliova'da 904, Koçarlı'da 116, Köşk'te 271, Kuşadası'nda 8 bin 888, Kuyucak'ta 155, Nazilli'de 3 bin 386, Söke'de bin 970, Sultanhisar'da 167 konut satışı yapıldı. Karpuzlu, Karacasu ve Yenipazar ilçeleri ise listede yer almadı.

2024 yılında en fazla konut satışı yapılan ilçe sırasıyla Kuşadası, Efeler ve Didim ilçeleri olurken, en az satış yapılan ilçeler ise Bozdoğan, Koçarlı ve Kuyucak oldu.

Ocak ayında satışlar arttı

Ocak 2024 yılında bin 444 olan konut satış sayısı yüzde 53 oranında artış göstererek Ocak 2025 yılında 2 bin 214 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında da yüzde 35 artış meydana geldi. Ocak 2024 yılında 17 olan yabancılara konut satış sayısı Ocak 2025'te 23 olarak gerçekleşti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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