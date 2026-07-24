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Aydın'da Domates Hasadı Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Aydın'da Domates Hasadı Tüm Hızıyla Devam Ediyor
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Aydın'da 2026 üretim sezonunda 3 bin 813 üretici, 12 bin 94 dekarlık alanda domates hasadı yapıyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Köşk ilçesinde üreticilerle bir araya gelerek sezon değerlendirmesinde bulundu ve bereketli kazançlar diledi.

Aydın'da 2026 üretim sezonunda 3 bin 813 üreticinin 12 bin 94 dekarlık alanda gerçekleştirdiği domates hasadı tüm hızıyla sürüyor.

2026 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre Aydın'da domates üretiminde 3 bin 813 üretici faaliyet gösterirken, üretim 12 bin 94 dekarlık alanda gerçekleştiriliyor. Yaz sezonuyla birlikte hız kazanan hasat çalışmaları kapsamında üreticiler, tarlalarda yoğun mesai harcıyor. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Köşk ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde devam eden domates hasadına katılarak üreticilerden bilgi aldı. Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selahattin Serdar Aykut'un da eşlik ettiği ziyarette üreticilerle bir araya gelen Temiz, yeni üretim sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hasat sırasında çiftçilerle sohbet eden İl Müdürü Temiz, üreticilerin talep ve beklentilerini dinleyerek sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulundu. Temiz, alın teriyle üretim yapan tüm çiftçilere bol ve bereketli kazanç dileyerek tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından üreticilerin emeklerinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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