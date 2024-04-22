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Aydın'da 11. Tarım Fuarı 500 Bin Kişi Tarafından Ziyaret Edildi

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Aydın'da bu yıl 11.'si gerçekleştirilen tarım fuarını 500 bin kişi ziyaret ederken, fuarda 2 milyar 350 milyon TL sıcak satış yapıldı.

Aydın'da bu yıl 11.'si gerçekleştirilen tarım fuarını 500 bin kişi ziyaret ederken, fuarda 2 milyar 350 milyon TL sıcak satış yapıldı.

Aydın Ticaret Borsası öncülüğünde bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı 550 marka ile 500 bin ziyaretçiyi ağırladı. Tarım, gıda ve hayvancılık sektörlerindeki ulusal ve uluslararası firmaların yer aldığı Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. 11. Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nın sona ermesinin ardından değerlendirmede bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, birçok ulusal ve uluslararası firmaların katılım sağladığı fuarın her geçen yıl artarak büyüme trendi içerisinde olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Tarımın kalbinin Aydın'da attığı fuarda 2 milyar 350 milyon TL sıcak satış gerçekleşti. Tarımsal mekanizasyon ve teknolojileri, sulama sistemleri ve ekipmanları, sera teknolojileri, tohum, fide, fidan, zirai ilaç, gübre, ekolojik tarım, agro bilişim, hayvancılık, yem ve ambalaj firmaları, ticari araçların yer aldığı fuar, geniş ürün profiline sahip olması ile ziyaretçilerden tam not aldı.

"Fuarımız büyüme trendinde"

11. Uluslararası Aydın Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nın sona ermesinin ardından değerlendirmede bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur; "Gelişen ve değişen dünyamızda tarım ve hayvancılık sektörlerinde sürdürülebilirliğin ve verimliliğin devam edebilmesi aynı zamanda sektör temsilcilerinin, sektöre dair son teknolojileri yakından takip edebilmeleri adına fuarımızı önemsediğimizi belirtmek isterim. Bu hususta ziyaretçi sayısı açısından ülkemizdeki en büyük tarım fuarları arasında 4. sırada yer alan fuarımız, bu yıl 550 marka ile yaklaşık 500 bin ziyaretçiyi ağırlamış olup fuarda 2 milyar 350 milyon TL'lik sıcak satış gerçekleşmiştir" dedi.

Fuarın her geçen yıl artarak büyüme trendi içerisinde olmasından dolayı gurur duyduklarını ifade eden Çondur; "Fuarımıza katkı sağlayan, sektöre dair son teknolojileri fuarda ziyaretçilerimizle buluşturan firma yetkililerimize teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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