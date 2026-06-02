Çam fıstığı altınla yarışıyor

Aydın'ın önemli tarım ürünlerinden olan Çam Fıstığı kilogramda 3 bin 550 liraya yükselen fiyatıyla altınla yarışıyor.

Aydın Ticaret Borsası tarafından 24 Ağustos 2023 tarihinde Avrupa Birliği'ne menşe adı koruması kapsamında başvurusu yapılan Aydın Çam Fıstığı, başvuru sürecini başarıyla tamamlayarak 2 Haziran 2025 tarihi itibariyle Resmi Gazete'de yayımlanarak Avrupa Birliği'nde tescil edildi. Ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan zeytin, incir gibi tarımsal ürünlerle birlikte Aydın Çam Fıstığı da uluslararası tanınırlılığını artırarak kalitesini tescilledi.

Aydın'ın Koçarlı, Bozdoğan, Söke, karpuzlu, Çine ve Yenipazar ilçelerinde üretilen çam fıstığı son yıllarda değerini artırarak altınla yarışır hale geldi. Aydın Ticaret Borsası'nda dün açıklanan çam Fıstığı İç Dökme en az fiyatı 2 bin 500, en çok fiyatı 3 bin 550 TL olarak açıklanırken, 14 adet işlem gördü. Altın fiyatları ile yarışır duruma gelen çam fıstığının fiyatları üreticileri de memnun ediyor. - AYDIN

