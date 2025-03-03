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Aydem Enerji'ye Yeni İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Atandı

Aydem Enerji'ye Yeni İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Atandı
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Aydem Enerji, Tansel Varan'ı İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanlığı görevine atadı. Varan, 30 yıllık deneyimiyle şirketin insan kaynakları, sürdürülebilirlik ve kurumsal iletişim departmanlarından sorumlu olacak.

Türkiye'nin önde gelen enerji şirketlerinden Aydem Enerji'nin İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı (CHRO), insan kaynakları alanında 30 yıla yakın deneyime sahip Tansel Varan oldu.

Elektrik üretimi, dağıtımı ve perakende alanlarında faaliyet gösteren, Türkiye'nin en büyük entegre enerji şirketlerinden Aydem Enerji'nin üst yönetiminde önemli bir atama gerçekleşti. İnsan kaynakları alanında 30 yıla yakın deneyimi bulunan Tansel Varan, şirkette İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanlığı (CHRO) görevine atandı. Varan, Aydem Enerji grup şirketlerinde insan kaynakları organizasyonunun yanı sıra sürdürülebilirlik ve kurumsal iletişim departmanlarından da sorumlu olacak.

Yapılan açıklamaya göre, Ocak ayı itibarıyla görevine başlayan Tansel Varan, İstanbul Üniversitesi İktisat ve Viyana Üniversitesi Ekonomi bölümlerinden mezun olduktan sonra Viyana Üniversitesi'nde ekonomi üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı. Kariyerine 1995 yılında Anadolu Grubu'nda başlayan Varan, sırasıyla Akkök Holding, Zorlu Enerji, Anadolu Grubu, Anadolu Sağlık Merkezi ve Coca Cola şirketlerinde insan kaynakları alanında üst düzey sorumluluklar üstlendi. Tansel Varan, Aralık 2018'den bu yana Sanko Holding İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı olarak görev yapıyordu. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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