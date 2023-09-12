Ayçiçek Yağı Üretimi Sivas'ta İzdihama Neden Oluyor

İzdihama neden oluyordu...Binlerce dekar alanda ekimi yapıldı

SİVAS - Geçtiğimiz yıllarda marketlerde izdiham oluşmasına sebep olan ayçiçek yağı, Sivaslı çiftçileri harekete geçirdi. Sivas'ta ekili ayçiçeği arazisi iki katına çıktı.

Bir dönem marketlerde izdiham oluşmasına neden olan ayçiçek yağı fiyatları sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı desteklemeleriyle Sivaslı çiftçiler harekete geçti. Geçtiğimiz yıl 30 bin dekarlık arazide ayçiçeği ekilirken bu rakam artarak 45 bin dekara ulaştı.

"Hedefimiz 60 bin dekar"

Konu ile ilgili açıklama yapan Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, "Rusya ve Ukrayna arasında çıkan savaş sonrası artan ayçiçek yağı fiyatlarına karşı devletimiz ayçiçeği ekiminin yaygınlaşmasını istedi. Sivas çiftçimiz onun da ekimini yaptı. Geçen yıl 30 bin dekarlık alanda ekim yapılırken bu sene yaklaşık 45 bin dekar yağlık ayçiçek yağı ekildi. 2020 ve 2021 yıllarında yaşadığımız sorunlara karşı çiftçilerimiz alternatif ürün olan ayçiçeği ekti. Tarım Bakanlığımızdan bu konuda daha da desteklemelerini istiyoruz. Yağlık ve çerezlik ayçiçekte Sivas çiftçimiz tam hazır değildi. Sivas'ta 30 bin dekardan 45 bin dekara çıkmak rekor demek. İnşallah önümüzdeki yılda 60 bin dekara çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz"

Ayçiçeği hasadı ile ilgili bilgiler veren Başkan Çetindağ, "Eylül aynı sonunda Ayçiçek hasadımız başlayacak. Rekoltede ve kalitede en üst seviyeye çıkacağımızı tahmin ediyoruz. Amacımız bunu kendi çiftçilerimizin üretip, tüketicilerin sofrasına koymak. Ayçiçeği Sivas için alternatif bir ürün oldu. Önümüzdeki yıllarda bunu artıracağız. Bu ülke bizim, biz üretmeye devam edeceğiz. Biz gece gündüz çalışacağız" dedi.