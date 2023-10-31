Ayçiçeği Üreticilerine Destek Artırıldı

Trakya'da yetiştirilen yağlık ayçiçeği için üreticilere ödenen destek miktarı ton başına bin TL'den bin 500 TL'ye çıkarıldı. Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, verim kaybı yaşanan bölgede bu desteğin memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Tarımsal destek çerçevesinde Trakya'daki Meriç ve Kuzey Marmara havzalarında yetiştirilen yağlık ayçiçeği için üreticilere ödenen tutarın ton başına bin TL'den yeni dönemde bin 500 TL'ye çıkarılmasını değerlendiren Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, aşırı sıcaklara bağlı olarak verim kaybı yaşayan bölgede verilen bu desteği ayçiçek yağı üreticileri olarak memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, "Trakya'daki ayçiçeği üreticilerine verilen destekten memnunuz" dedi.

"Yağlı tohumlar şu anda Türkiye'nin en fazla ithal ettiği 10 üründen biri"

Kasım ayına sayılı günler kala yağmur sezonunun henüz başlamadığına dikkat çeken Kadooğlu, "Şu an Trakya'daki üreticilerimizin kötü bir hasat sezonu geçirdiklerini biliyoruz, öyle ki bazı noktalarda verim kaybının yüzde 75'lere ulaştığı bilgisini alıyoruz. İklim şartları nedeniyle yaşanan verim kaybı karşısında üreticilerin bir mağduriyet yaşamaması için, kamunun hızlı hareket ederek desteğini artırması çok yerinde olmuştur. Yağlı tohumlar şu anda Türkiye'nin en fazla ithal ettiği 10 üründen biri ve yakın coğrafyamızdaki Ukrayna-Rusya krizi hammaddeye erişim konusundaki belirsizlikleri tetikliyor. Bu durum karşısında yerli üretimin sürdürebilirliğini sağlamak üzere, şartların elverişsiz olduğu dönemlerde üreticilere verilen destekler önemini daha da artırıyor. Yeraltı sularının yetersiz seviyede olduğu ve su kısıtı yaşandığı tespit edilen bölgelere verilmesi planlanan sertifikalı tohum kullanım desteği de bizce büyük önem taşıyor" dedi.

"Güneydoğu Anadolu bölgesinin ayçiçeği ihracatı 9 ayda 400 milyon dolar"

KG başına ihracat fiyatlarında yüzde 25 düzeyinde yaşanan düşüşe rağmen Türkiye'nin yılın ilk 9 ayında 1,1 milyar dolar düzeyinde bitkisel yağ ihraç ettiğini ifade eden Kadooğlu, "Güneydoğu Anadolu bölgesi olarak yılın ilk 9 ayında 400 milyon dolar bitkisel yağ ihracatına imza atarak, Türkiye'nin toplam ihracatı içindeki payımızı yüzde 36'ya taşıdık. Gelecek dönemde farklı pazarlara açılarak yeni iş fırsatlarıyla bir açılım sağlayabiliriz. Özellikle ayçiçek yağı tüketiminin artmaya başladığı Asya ülkeleri ilgimizi çekiyor. Sektörümüzün Güneydoğu Anadolu bölgesinden Uzak Doğu pazarına ihracatı geçen yıl 40 milyon doları aşmış, bu gelirin 10 milyon dolardan fazlası da ayçiçek yağından gelmişti. Bu bölgedeki gıda ithalatçısı firmalarla temaslarımız devam ediyor" diye konuştu. - GAZİANTEP