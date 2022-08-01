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Ayçiçeği tarlaları hasat için gün sayıyor

- Ayçiçeği tarlaları hasat için gün sayıyor Malatya'nın Yazıhan ilçesinde 15 bin dekarlık alanda çerezlik ayçiçeği yetiştiren çiftçiler bugünlerde hasat telaşı yaşıyor.

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- Ayçiçeği tarlaları hasat için gün sayıyor

MALATYA - Malatya'nın Yazıhan ilçesinde 15 bin dekarlık alanda çerezlik ayçiçeği yetiştiren çiftçiler bugünlerde hasat telaşı yaşıyor.

Ülkede çerezlik olarak değerlendirilen ayçiçeği üretiminin önemli bir kısmın karşılandığı Yazıhan ilçesinde yeni dönem hasat telaşı yaşanıyor. Pancar, yonca, kavun, karpuz gibi ürünlerin yanı sıra çerezlik ayçiçeği üretiminde de yük verimin alındığı ilçede, 15 bin dekarlık alanda ekimi yapılan sarı altın yüz güldürürken, hasat için ise gün sayılıyor.

15 bin dekar alanda üretim yapıldı

İlçede üretilen çerezlik ayçiçeğinde verim ve kalitenin çok yüksek olduğunu kaydeden Yazıhan Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılıç, "İlçemizde çerezlik ayçiçeği üretimi yaklaşık 15 bin dekar alan üzerinde yapılmaktadır. Yazıhan'da üretilen ayçiçeği kalite olarak diğer bölgelerden yetişen ürünlerden çok daha iyi olduğu için piyasada daha çabuk satılabilmektedir. Kaliteyi çok çabuk yakaladık. Baraj suyumuzun soğuk olması kaliteli ürünler elde etmemizi sağladı" dedi.

Hasat için gün sayılıyor

Mart 15 itibariyle ekimi yapılan çerezlik ayçiçeğinde hasada yakın olduklarını aktaran Kılıç, "Geçen yıl kilogramı 10 ila 12 TL arasında işlem görüyordu. Bu yıl maliyetler yükseldi. 30 TL'nin altındaki fiyatlarda üreticilerimiz kar edemeyecektir. Ağustos 15 gibi veya sonlarında hasat başlayacaktır, hasada yakınız. Bu yıl da üretimimiz çok kaliteli.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Ekonomi

Malatya Yazıhan Ekonomi Haberler

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