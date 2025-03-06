Macron'un çıkışını AB de destekledi! Savaş çanları iyiden iyiye çalıyor

Macron'un çıkışını AB de destekledi! Savaş çanları iyice çalıyor
Çocuklara hayvan ilacı verip 'cinsel istismar' tuzağı kuran doktorun cezası belli oldu

Çocuklara hayvan ilacı verip tuzak kuran doktorun cezası belli oldu
İzmit Belediye Başkanı'na eski şoföründen mobbing suçlaması! Üstelik akrabasıymış

Belediye başkanına eski şoföründen mobbing suçlaması
Polis yok diye aşırı hız yapanlar yandı! Yeni sistem devrede

Polis yok diye aşırı hız yapanlar yandı! Yeni sistem devrede

Ayakkabı Tamirciliği Mesleği Tehdit Altında

Ayakkabı Tamirciliği Mesleği Tehdit Altında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 33 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Murat Bölükbaşı, çırak bulamadıkları için mesleğin kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirtti. Yeni neslin bu mesleğe ilgi göstermediğini vurgulayan Bölükbaşı, eski ayakkabıların tamirinin tercih edilmesiyle işlerinin arttığını söyledi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 33 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Murat Bölükbaşı (50), çırak bulamadıkları için ayakkabı tamirciliği mesleğinin kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Son dönemde vatandaşların yeni ayakkabı almak yerine eskilerini tamir ettirmeyi tercih ettiğini, bu nedenle işlerinde artış olduğunu ifade eden Murat Bölükbaşı, deri ayakkabı kullanımının sağlık açısından daha faydalı olduğunu belirtti. Ayakkabı tamirciliği mesleğinin, çırak yetişmediği için ilerleyen dönemlerde unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden biri haline gelebileceğine dikkat çeken Bölükbaşı, "33 yıldır ayakkabı tamirciliği yapıyorum ve çırak yetiştiremediğimiz için bizler artık bu mesleğin son temsilcileriyiz. Bizden sonrası yok. Çünkü yeni nesil bu mesleğe ilgi göstermiyor. Bizim zamanımızda bir ayakkabı ustasının yanında 5-6 tane çırak olurdu. Maalesef şimdi bir tane bile çırak bulamıyoruz. Dolayısıyla bizden sonra, ayakkabı tamirciliği mesleği unutulan mesleklerden biri olmaya aday" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Cennetteki huriler soruldu, yanıtı herkesi ters köşe yaptı
img

Şehidin evine galoşla girdi
img

Paris'te Hande Erçel rüzgarı! Dekolteli mini elbisesiyle büyüledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mimar Ece Gürel'in sağlık durumu: Kalbi durdu, entübe edildi

Ece Gürel'in sağlık durumu sanılandan daha kötü: Kalbi durdu
Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı
Tövbe edip Müslüman olan 'Zebani Efe' son haliyle gündemde

Tövbe edip Müslüman olmuştu! 'Zebani Efe'yi görenler tanıyamıyor
Kuralar çekildi! Ziraat Türkiye Kupası'nda dev derbi var

Kuralar çekildi! Türkiye Kupası'nda derbi var
Mustafa Karataş, 'Kocamı tahrik ediyor' diyen kadın izleyicinin sözlerini yarıda kesti

"Kocamı tahrik ediyor" diyen kadın izleyicinin sözlerini yarıda kesti
Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu

Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.