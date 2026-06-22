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Avustralya, Kanada ile tarihinin en büyük savunma ihracatı anlaşmasını imzaladı

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Avustralya, Kanada'ya 2,5 milyar Avustralya doları değerinde ufuk ötesi radar sistemi satarak tarihinin en büyük savunma ihracatını gerçekleştirdi. Anlaşma, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini güçlendirecek ve Avustralya'da yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağlayacak.

Avustralya, Kanada'ya 2,5 milyar Avustralya doları değerindeki ufuk ötesi radar sistemi satışıyla tarihinin en büyük savunma ihracatına imza attı.

Avustralya basınında yer alan habere göre Savunma Bakanı Richard Marles, Kanada'ya ufuk ötesi radar sistemi sattıklarını açıkladı.

Marles, ülke tarihindeki en büyük savunma ihracatı olarak kayıtlara geçen 2,5 milyar Avustralya doları değerindeki anlaşmanın, Avustralya'da yaklaşık 1000 doğrudan ve dolaylı istihdamı destekleyeceğini ifade etti.

Anlaşmanın yalnızca ekonomik açıdan değil iki ülke arasındaki stratejik işbirliği bakımından da önemli olduğunu belirten Marles, "Bu anlaşma, Canberra ile Ottawa'yı savunma sanayisi alanında daha güçlü ortaklar haline getiriyor." dedi.

Söz konusu anlaşma, Avustralya'nın radar teknolojisinin yurt dışına ilk ihracatı olacak. Radar sisteminin, Kanada'nın Arktik bölgesindeki gözetleme faaliyetlerinde kullanılması planlanıyor.

Avustralya'da geliştirilen radar teknolojisinin, ülke sınırlarından 3 bin kilometreye kadar gözetleme kapasitesi bulunuyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
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