Haberler

Avrupa Parlamentosu'ndan Ukrayna'ya 90 milyar avroluk krediye "yeşil ışık"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Parlamentosu, Ukrayna'nın 2026 ve 2027 yıllarındaki finansman ihtiyacı için 90 milyar avro kredit verilmesini onayladı. Bu kredi, ülkenin acil finansman ihtiyaçlarının karşılanması ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılacak.

Avrupa Parlamentosu (AP), Ukrayna'ya 2026 ve 2027 yıllarındaki finansman ihtiyacı için 90 milyar avroluk kredi verilmesini onayladı.

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya 90 milyar avro kredi sağlanmasını öngören düzenleme oy çokluğuyla kabul edildi.

Düzenlemeye göre, Ukrayna, 2026 ve 2027 yılları için 90 milyar avroluk AB kredisiyle desteklenecek.

Ukrayna destek kredisi ile ülkenin acil finansman ihtiyaçlarının karşılamasına yardımcı olunacak.

Kredinin 30 milyar avrosu makro-finansal yardım veya bütçe desteği için kullanılacak. 60 milyar avro ise Ukrayna'nın savunma kapasitesini güçlendirmek ve askeri teçhizat tedarikini desteklemek için tahsis edilecek.

Ukrayna prensip olarak bu kaynağı AB, Avrupa Ekonomik Alanı ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde yer alan savunma şirketlerinden alımlarda kullanacak.

Fonlar, Ukrayna'nın demokratik yönetim, hukukun üstünlüğü ve azınlık hakları gibi koşullara tabi olacak.

Söz konusu paketin yürürlüğe girmesi için AB Konseyi'nin resmi onayı gerekiyor.

AB'nin sermaye piyasalarından borçlanması yoluyla finanse edilecek ve AB bütçesi tarafından desteklenecek kredi, AB içinde güçlendirilmiş işbirliği mekanizması ile ilerliyor. Bu kapsamda krediye Macaristan, Slovakya ve Çekya dışındaki ülkeler katılıyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

Akın Gürlek görevi devraldı! İlk açıklamasında dikkat çeken sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhalif kimliğiyle tanınan Ruşen Çakır'ın AK Parti grubundaki tavırları olay oldu

Muhalif ismin Erdoğan karşısındaki tavırları olay oldu
Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı

Adını tarihe altın harflerle yazdırdıktan sonra kendini tutamadı
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!

Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu

Genç yaşta aramızdan ayrılan ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
Muhalif kimliğiyle tanınan Ruşen Çakır'ın AK Parti grubundaki tavırları olay oldu

Muhalif ismin Erdoğan karşısındaki tavırları olay oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arabistan ile imzalanan anlaşmanın detaylarını açıkladı! İşte yatırım yapılacak 2 il

İki il ihya olacak! Erdoğan anlaşmanın detaylarını açıkladı
Trump 'O ülkeyi satın alacağım' dedi, Kremlin'den tarihi rest geldi

Trump "O ülkeyi satın alacağım" dedi, Kremlin'den tarihi rest geldi