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Avrupa'da SGP'ye göre kişi başına GSYH: Lüksemburg ilk, Bosna-Hersek son sırada

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Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasıla endeksi 67 olarak kayıtlara geçti

Avrupa'da Satın Alma Gücü Paritesi'nde (SGP) kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeksi en yüksek ülke 239 ile Lüksemburg, en düşük ülke 36 ile Bosna-Hersek oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin Satın Alma Gücü Paritesi geçici sonuçlarını açıkladı.

SGP, ayrıntılı olarak tanımlanmış standart bir mal ve hizmet sepetinin farklı ülkelerdeki fiyat oranı olarak tanımlanıyor. Böylece ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıkları giderilerek, uluslararası anlamda gerçek fiyat ve hacim karşılaştırmaları yapılabiliyor.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisince (Eurostat) açıklanan SGP kişi başına GSYH endeksi 2025 yılı geçici sonuçlarına göre 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ortalaması 100 iken bu değer Türkiye için 67 oldu ve AB ortalamasının yüzde 33 altında kaldı.

Karşılaştırmalar, 27 AB üyesi ülkeyi, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesini (İsviçre, İzlanda ve Norveç) ve 6 aday ülkeyi (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk ve Bosna-Hersek) kapsadı.

Karşılaştırmalarda yer alan 36 ülke arasında SGP'ye göre kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 239 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 36 ile Bosna-Hersek oldu. Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg'un AB ortalamasının yüzde 139 üzerinde, Bosna-Hersek'in ise yüzde 64 altında değere sahip olduğu görüldü.

Türkiye'nin 2025 yılı kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 70

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla temel alınırken tüketicilerin göreli refah düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına fiili bireysel tüketim endeksleri daha uygun gösterge olarak kabul ediliyor. Fiili bireysel tüketim, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlere ek olarak devlet veya kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından sağlanan (eğitim, sağlık gibi) hizmetleri de kapsıyor.

Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 27 Avrupa Birliği ülkesi ortalaması 100 iken Türkiye için 70 oldu ve AB ortalamasının yüzde 30 altında kaldı.

Karşılaştırmalarda yer alan 36 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke 145 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 44 ile Bosna-Hersek olarak belirlendi.

Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi 52

Fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünün göstergesidir. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, 100'den büyük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "pahalı", 100'den küçük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "ucuz" olarak ifade ediliyor.

Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi, 2025 yılı geçici sonuçlarına göre 52 oldu. Bu değer, AB ülkeleri genelinde avro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 52 avro karşılığı Türk lirası ile satın alınabileceğini gösterdi.

Satın alma gücü paritesine göre kişi başına GSYH ve bireysel tüketim endeks değerleri şöyle:

ÜlkelerGayrisafi yurt içi hasıla Fiili bireysel tüketim
Lüksemburg239145
Almanya115120
Danimarka127106
Hollanda133119
Avusturya118113
Belçika114113
Finlandiya10199
İsveç111103
Fransa98103
Avro Bölgesi 20104104
İtalya9697
Güney Kıbrıs9898
Litvanya8787
İrlanda238100
İspanya9292
Portekiz8186
Çekya9283
Polonya8188
Slovenya9186
Malta11088
Romanya7886
Estonya7974
Yunanistan6880
Slovakya7577
Letonya7173
Macaristan7673
Hırvatistan7879
Bulgaristan6877
Norveç159128
İsviçre157114
İzlanda128115
Türkiye6770
Karadağ5471
Sırbistan5257
Kuzey Makedonya4350
Arnavutluk4348
Bosna-Hersek3644

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
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