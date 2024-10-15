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Avrupa'da kış gelmeden doğal gaz endişesi başladı

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Oxford Enerji Çalışmaları Enstitüsü'nün raporuna göre, Avrupa'nın doğal gaz talebinin bu kış ılıman hava şartlarında 8-10 milyar metreküp, soğuk bir kış durumunda ise 20-25 milyar metreküp artması bekleniyor. La Nina'nın etkisi ve Asya talebinin piyasalarda yarattığı hareketlilik, gaz fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Avrupa'nın doğal gaz tüketiminin bu kışın ılıman geçmesi halinde geçen yıla göre 8-10 milyar metreküp, soğuk bir kış yaşanması durumunda ise en az 20-25 milyar metreküp artması bekleniyor. Oxford Enerji Çalışmaları Enstitüsü'nün yayımladığı rapora göre, eylülde yaşanan birkaç günlük soğuk hava, başta konut ve ticari sektörler olmak üzere tüm sektörlerde hava şartlarının gaz talebi üzerindeki etkisinin önemini gösterdi.

AVRUPA'DA DOĞAL GAZ FİYATLARI YÜKSEK

Raporda, bu kış için kesin bir hava tahmini yapmak için "çok erken" olduğu belirtilerek, "İlk göstergeler Batı ve Orta Avrupa'nın La Nina nedeniyle geçen yıla kıyasla daha soğuk havalardan etkilenme olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor." ifadesine yer verildi. Raporda küresel gaz piyasasının bir kez daha sıkılaştığı ve Asya talebinin piyasalarda önemli bir toparlanmaya yol açtığı kaydedildi. Doğal gaz fiyatlarının arz kısıtlamaları ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) için artan rekabet nedeniyle yılın üçüncü çeyreğinde yükseldiğine değinilen raporda, "Norveç'ten boru hattı yoluyla gelen gaz kesintilerinin de etkisiyle Avrupa üretimi bir miktar düştü ve bu da gaz fiyatlarını yüksek tuttu." bilgisi paylaşıldı.

AVRUPA'NIN GAZ DURUMU KÖTÜLEŞEBİLİR

Mevcut fiyat artışının en önemli etkenlerinden birinin küresel LNG piyasasının daralması olduğu vurgulanan raporda, özellikle Çin, Hindistan ve Japonya'dan gelen güçlü taleple Asya'nın LNG ithalatının yaz boyunca arttığı belirtildi. Raporda, kış mevsimine girilirken daha soğuk bir havanın Avrupa'nın sıkışık gaz durumunu kötüleştirmesi ihtimali ve kırılganlığına dikkat çekildi.

KASIRGA TEDİRGİNLİĞİ HAD SAFHADA

La Nina'nın daha soğuk koşullar getirebileceği ve bunun da özellikle depolama seviyeleri üzerindeki baskıyı hafifleten iki ılıman kışın ardından ısınma talebini artıracağı konusunda uyarıya yer verilen raporda, "Avrupa'nın doğal gaz talebinin bu kışın ılıman geçmesi halinde geçen yıla göre 8 ila 10 milyar metreküp, soğuk bir kış yaşanması durumunda ise en az 20-25 milyar metreküp artması bekleniyor." ifadesi paylaşıldı. 2019'da 550 milyar metreküp doğal gaz tüketen Avrupa, 2020'de 534, 2021'de 553, 2022'de 496 ve 2023'te 465 milyar metreküp doğal gaz tüketimi gerçekleştirdi.

Avrupa'da kış gelmeden doğal gaz endişesi başladı
Kaynak: AA / Murat Temizer - Ekonomi

Hava Durumu Ekonomi Finans Enerji Çevre

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Yorumlar (1)

Regaip CAN:

geçen senede böyle dediniz hiç bir şey olmadı adamlara

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