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ECB politika faizini 25 baz puan düşürdü

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Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Buna göre ECB 25 baz puanlık faiz indirimine giderek refinansman faizinin yüzde 4.25'e, mevduat faizini yüzde 3.75'e, marjinal fonlama faizini de yüzde 4.50'ye çekti. Böylece Banka, yaklaşık 5 yılın ardından ilk kez faiz indirimine gitmiş oldu.

5 TOPLANTI ÜST ÜSTE PAS GEÇMİŞTİ

ECB pandemi sonrası artan enflasyonla mücadele için Temmuz 2022-Eylül 2023 arasında toplamda 450 baz puanlık faiz artırımına gitmişti. Daha sonra ise 5 toplantı üst üste faizi sabit bırakmıştı.

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon enflasyon Ekim 2022'de yüzde 10.6 ile rekor seviyeye yükselirken son olarak geçen ay yüzde 2.6'ya geriledi.

"ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE İYİLEŞTİ"

ECB tarafından bugün yayımlanan karar metninde "Enflasyon görünümüne, enflasyonun temel dinamiklerine ve para politikası aktarımının gücüne ilişkin güncellenmiş bir değerlendirmeye dayanarak, faiz oranlarının dokuz ay sabit tutulmasının ardından para politikasında sıkılığın hafifletilmesi uygun bulundu" ifadeleri kullanıldı.

Eylül 2023'teki toplantıdan bu yana enflasyonun 2,5 puandan fazla düştüğü ve enflasyon görünümünün önemli ölçüde iyileştiği belirtilen karar metninde "Para politikası finansman koşullarını kısıtlayıcı tuttu. Bu da talebin azaltılması ve enflasyonun geri çekilmesine büyük katkı sağladı" denildi.

ENFLASYON TAHMİNLERİ YÜKSELDİ

ECB tarafından yayınlanan karar metninde ayrıca 2024 ve 2025 yılları için enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gidildiği ifade edildi. Buna göre ECB'nin Euro Bölgesi için 2024 ortalama enflasyon tahmini yüzde 2.5, 2025 için ortalama yüzde 2.2, 2026 için ise ortalama yüzde 1.9 oldu.

Daha önce 2024, 2025 için tahminler sırasıyla yüzde 2.3, yüzde 2 ve yüzde 1.9 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

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