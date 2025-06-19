Avrupa'da Tüketim Fiyatları: İsviçre Zirvede, Türkiye Son Sırada

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TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Avrupa'da tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke İsviçre oldu. Türkiye, 53 ile en düşük fiyat düzeyine sahip ülke olarak kaydedildi.

Avrupa'da tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke İsviçre oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin "Satınalma Gücü Paritesi, Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünü gösteriyor. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, 100'den büyük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "pahalı", 100'den küçük ise "ucuz" olarak ifade ediliyor.

Türkiye'nin 2024 yılı sonuçlarına göre tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi 53 oldu. Bu değer, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi genelinde 100 avro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin, Türkiye'de 53 avro karşılığı Türk lirası ile satın alınabileceğini gösterdi.

Karşılaştırmalar, 27 AB üyesi ülke, üç Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke ( Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ve bir potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) arasında yapıldı.

Ülkeler itibarıyla karşılaştırıldığında 36 ülke arasında tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke 174 ile İsviçre, en düşük ülke ise 53 ile Türkiye oldu.

Türkiye'nin tüketim mal ve hizmetleri grubuna ilişkin fiyat düzeyi endeksi alt gruplar itibarıyla incelendiğinde, kişisel ulaşım araçları endeksi 136 olarak belirlendi ve bu gruba ait fiyat düzeyinin AB ülkeleri ortalamasının üzerinde olduğu görüldü.

Diğer alt gruplar bazında ise gıda ve alkolsüz içecekler endeksi 77 olarak kayıtlara geçti. Bu grupta Türkiye'nin fiyat düzeyinin diğer alt gruplara kıyasla yüksek olduğu hesaplandı. Buna karşılık alkollü içecekler ve tütün endeksi 60 oldu ve bu grupta fiyat düzeyinin diğer alt gruplara göre düşük olduğu gözlendi. Türkiye'nin endeks değeri, giyim grubunda 69, tüketici elektroniğinde 67, lokanta ve oteller grubunda ise 69 olarak gerçekleşti.

Ülkelere göre tüketim mal ve hizmetleri ve alt gruplarına ilişkin karşılaştırmalı fiyat düzeyi endeksleri şöyle:

ÜlkelerHanehalkı nihai tüketim harcamaları
İsviçre174
İzlanda162
Danimarka143
İrlanda133
Lüksemburg124
Norveç117
Finlandiya124
Belçika117
Hollanda116
İsveç115
Avusturya113
Fransa111
Almanya109
Avrupa Birliği 27100
Estonya100
İtalya98
Güney Kıbrıs93
Malta92
İspanya91
Slovenya90
Çekya88
Portekiz87
Yunanistan86
Slovakya82
Letonya82
Litvanya82
Hırvatistan76
Macaristan76
Polonya72
Arnavutluk70
Sırbistan67
Romanya64
Karadağ63
Bosna-Hersek60
Bulgaristan58
Kuzey Makedonya55
Türkiye53

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi
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