Avrupa'da gaz fiyatları diplomatik çözüm beklentisiyle haftalık yüzde 15,5 geriledi

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Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Orta Doğu'daki gerilimin diplomatik yollarla azaltılabileceğine yönelik beklentilerin artmasıyla haftalık bazda yüzde 15,5 geriledi.

Avrupa'da doğal gaz fiyatlandırmasında referans kabul edilen Hollanda merkezli TTF'de aralık vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı, geçen hafta cuma gününü 103,94 avrodan tamamladı.

Fiyatlar, bugün saat 15.30'da cuma günkü kapanışa kıyasla yüzde 15,5 azalarak 87,87 avroya geriledi.

Piyasalarda diplomatik çözüm beklentilerini güçlendiren gelişmeler, Katar'ın ABD ile İran arasındaki gerilimin düşürülmesine yönelik girişimleri ve ABD ara seçimlerinde Demokratların elde ettiği kazanımlar oldu.

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik çabaları, Katar'ın ABD ve İran arasındaki müzakere sürecindeki arabuluculuk girişimlerini ele aldı.

Ayrıca, Katar'ın, ABD ile İran arasındaki gerilimi azaltmak amacıyla taraflarca karşılıklı güven artırıcı adımların 2 gün içinde atılmasını ve nükleer müzakerelerin yeniden başlatılmasını öngören bir anlaşma taslağı sunduğu öne sürüldü.

ABD merkezli Axios haber sitesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Katar arabuluculuğunda hazırlanan taslakla, Washington ile Tahran arasında 2 gün içinde atılacak karşılıklı adımlarla daha kapsamlı bir anlaşmanın önünün açılmasının amaçlandığı belirtildi.

Haberde, Katarlı arabulucuların taslak üzerinde İranlı yetkililer ve Beyaz Saray ile görüşmelerini sürdürdüğü, ancak taraflar arasındaki temel görüş ayrılıklarının henüz giderilemediği ifade edildi.

Avrupa'da doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 73,75 seviyesinde

Buna karşın, Orta Doğu'dan LNG sevkiyatında yaşanan aksamalar Avrupa'nın arz görünümünü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Söz konusu bölge, çatışma öncesinde küresel LNG arzının yaklaşık yüzde 20'sini sağlıyordu.

Avrupa Birliği (AB) genelinde doğal gaz depolarının mevsimsel ortalamanın gerisinde kalması da fiyatlardaki düşüşü kısıtlayan bir unsur oluyor. Gas Infrastructure Europe verilerine göre AB ülkelerindeki doğal gaz depolarının doluluk oranı dün itibarıyla yüzde 73,75 seviyesinde ölçüldü.

Hava sıcaklıklarının düşmesi ve rüzgar ile güneş enerjisi üretiminin zayıflaması, doğal gaz depolarından çekişleri artırdı.

Kış sezonu yaklaşırken Avrupa'nın LNG tedariki için Asya ülkeleriyle rekabetinin de artması bekleniyor. Asyalı alıcıların spot piyasadan LNG alımlarını artırma eğilimi, küresel arz üzerindeki rekabeti yoğunlaştırabilecek unsurlar arasında bulunuyor.

Kaynak: AA