Avrupa'da doğal gaz fiyatları Orta Doğu gerilimiyle yükseldi

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Orta Doğu'da çatışmaların yeniden şiddetlenmesiyle megavatsaat başına 73,88 avroya yükseldi.

Avrupa'da doğal gaz fiyatlandırmasında referans kabul edilen Hollanda merkezli TTF'de ekim vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı dün 72,22 avrodan kapandı.

Fiyatlar bugün saat 10.16 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,3 artarak 73,88 avroya yükseldi.

Pazartesi günü doğal gaz fiyatları 69 avronun üzerine çıkarak Ocak 2023'ten bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü.

Gas Infrastructure Europe (GIE) verilerine göre, Avrupa Birliği ülkelerindeki doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 65,4 seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD ile İran arasındaki gerilimin Hürmüz Boğazı üzerinden LNG arzında uzun süreli kesinti yaşanabileceğine ilişkin endişeleri artırması etkili oldu.

Gerilimin tırmanması, Hürmüz Boğazı'ndan LNG akışının neredeyse durma noktasına geldiği bir döneme denk geldi. Arzın sıkılaşması, Avrupa'daki alıcıların kış ısıtma sezonu öncesinde alternatif LNG kargoları için daha agresif rekabet etmesine neden oluyor.

Bu hafta hem Avrupa'da hem de Asya'da soğutma amaçlı doğal gaz talebine ilişkin tahminler gerilerken, Avrupa'daki alıcılar düşük depolama seviyeleri ve Orta Doğu kaynaklı arz riskleri nedeniyle ABD LNG'si için daha yüksek ve rekabetçi teklifler veriyor.

ABD LNG'sinin Asya'ya sevkiyatı iki katına çıktı

ABD'nin LNG ihracatı da güçlü seyrini sürdürüyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) salı günü yayımlanan verilerine göre, ülkenin LNG ihracatı yılın ilk 6 ayında günlük ortalama 17,4 milyar fit küp seviyesinde gerçekleşerek 2025'in aynı dönemine göre yüzde 23 arttı.

EIA, ABD'nin LNG ihracatının 2026'nın ikinci yarısında günlük ortalama 17,3 milyar fit küp, 2027'nin ilk yarısında ise 18,7 milyar fit küp seviyesine yükselmesini bekliyor.

ABD'nin LNG ihracatındaki artışta, yeni terminallerde üretimin başlaması ve mevcut terminallerde kapasite genişletmelerinin devreye alınması etkili oldu. Bu kapasite artışları, ABD'nin 2016'da büyük ölçekli LNG ihracatına başlamasından bu yana ihracattaki en hızlı artışın kaydedilmesini sağladı.

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının yol açtığı piyasa aksaklıkları da ABD'nin LNG sevkiyat rotalarını etkiledi. ABD'nin Asya'ya LNG sevkiyatları 2026'nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre iki katına çıkarken, ülkenin hem Avrupa'ya hem de Asya'ya LNG ihracatı hacim bazında arttı.

Analistler, Avrupa'nın doğal gaz depolarındaki doluluk oranlarının mevsim normallerinin altında seyretmesi, Orta Doğu kaynaklı arz kesintisinin uzaması halinde bölgenin kış aylarında daha sert fiyat dalgalanmalarıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor.

Kaynak: AA