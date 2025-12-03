Haberler

Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor

Güncelleme:
Avrupa borsaları, jeopolitik gelişmeler ve açıklanacak makroekonomik verilerin öncesinde genel olarak pozitif bir seyir izlerken, yatırımcılar Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmeleri ve ABD'deki istihdam verilerini merakla bekliyor.

Avrupa borsaları, jeopolitik gelişmeler ve açıklanacak makroekonomik verilerin öncesinde İngiltere hariç pozitif bir seyir izliyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 577,7 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 23.808 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 9.700 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 primle 8.092 puanda ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 artışla 43.589 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,1 artışla 16.650 puan seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda ise Fed'e ilişkin faiz indirimi beklentilerinin gücünü korumasına bağlı olarak risk iştahı toparlanma eğilimine girerken, bugün açıklanacak ABD'de ADP özel sektör istihdamı ile Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler de yakından takip ediliyor. Yaşanan son gelişmelere ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamaları yatırımcıların odağında yer aldı.

Ukrayna'nın Karadeniz'de tanker saldırılarıyla korsanlık yaptığını belirten Putin, "Rusya, tankerlere yapılan saldırılara karşılık Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giren gemilere yönelik saldırılarını genişletecek." dedi.

NATO'nun Avrupa kısmının Rusya ile savaşa hazırlandığı yönündeki açıklamalar hakkında Putin, "Avrupa ile savaşa girme niyetimiz yok. Bunu yüzlerce kez söyledim. Ama Avrupa bizimle savaşmak isterse ve savaşmaya başlarsa biz hemen hazırız. Buna hiç kuşku yok." ifadesini kullandı.

Analistler, fiyatlamalarda bölgedeki jeopolitik gelişmelerin yanı sıra bugün bölgede açıklanacak ÜFE ve Hizmet sektörü ile bileşik PMI verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.

