Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir Devam Ediyor

Avrupa borsaları, artan küresel risk iştahının etkisiyle İspanya hariç pozitif seyrediyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 artışla 568,5 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 24.291 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 9.465 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 kazançla 43.209 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 15.538 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 primle 8.041 puan seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalar, ABD'de özel sektör istihdam verilerinin faiz indirim beklentilerini beslemesi ve hükümetin kısa sürede açılabileceğine dair artan iyimserliklerle pozitif bir seyir izliyor.

Artan risk iştahı Avrupa'da da etkili olurken, bölgede Rusya'ya ilişkin jeopolitik gerilimler yakından takip ediliyor.

Dün Avrupa Birliği (AB) liderleri, dönem başkanı Danimarka'nın ev sahipliğinde güvenlik ve savunma konulu gayriresmi zirve için Kopenhag'da bir araya geldi. Danimarka, son dönemde hava sahasında görülen dronlar nedeniyle Avrupa'nın güvenlik kaygılarının da odağında yer alıyor.

Rus dron ve jetlerinin Polonya, Romanya ve Estonya'nın hava sahalarını ihlal etmesinin ardından Danimarka'da da kritik askeri tesisler ve sivil havalimanları üzerinde tanımlanamayan dronların görünmesi yetkilileri olağanüstü önlemler almasına neden olmuştu.

Zirvenin girişinde açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın AB'nin kararlılığını sınadığını belirterek, üye ülkelere "birlik" olma çağrısında bulundu. Von der Leyen, zirvenin öncelikli olarak savunma ve Ukrayna'ya odaklanacağına işaret ederek, Ukrayna için 4 milyar avro tahsis edildiğini bildirdi.

Von der Leyen de AB'nin savunma ve güvenlik alanındaki ihtiyaçlarının "acil" olduğunu vurgulayarak, "Geliştirilmiş, dirençli ve yenilikçi bir Avrupa savunma sanayisine ihtiyacımız var." dedi.

Söz konusu gelişmelerle yeni işlem gününde bölgedeki savunma hisselerindeki yükseliş dikkati çekiyor.

Analistler, bugün makroekonomik veri tarafında Avro Bölgesi'nde işsizlik oranının takip edileceğini belirtti.