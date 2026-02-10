Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsalarında bölgede açıklanan şirket bilançoları ve siyasi gelişmeler yatırımcıların odağına yer alırken, karışık bir seyir izleniyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 düşüşle 620,7 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 azalışla 10.334 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 24.987 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 46.798 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 artışla 18.214 puandan, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,2 artışla 8.342 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda ise geçen haftaki satış dalgasının ardından teknoloji hisselerine ilişkin iyimserlik ve Japonya'da Başbakan Takaiçi Sanae liderliğindeki Liberal Demokratik Partinin (LDP) erken seçimi tarihi farkla kazanmasıyla artan risk iştahı piyasalar üzerindeki etkisini koruyor.

Bölgede açıklanan şirket bilançoları da yakından takip edilirken, Hollandalı sağlık teknolojisi grubu Philips, dördüncü çeyrekte beklenenden daha güçlü performans gösterdi. Şirket, yüksek tarifelere rağmen geniş tabanlı talep sayesinde 5,10 milyar avro satış gerçekleştirdi.

Fransa merkezli lüks tüketim markası Kering, dördüncü çeyrek satışlarında beklenenden daha az düşüş olduğunu bildirdi. İngiltere merkezli ilaç şirketi AstraZeneca, 2026 yılı için kar ve satış büyümesi öngördüğünü, ABD ve Çin'deki genişleme hamlesinin devam edeceğini, kanser tedavilerine ve yeni ilaçlara olan talebe güvendiklerini açıkladı.

İngiltere merkezli Barclays bankası da yıllık karının yüzde 12 arttığını açıkladı ve 2028'e kadar yeni performans hedefleri belirledi. Banka, ana iç pazarına odaklanarak ve yapay zeka gibi teknolojileri kullanarak maliyetleri düşürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Öte yandan İngiltere merkezli enerji şirketi BP, hisse geri alımlarını askıya alacağını ve fazla nakdi bilançosunu güçlendirmek için kullanacağını açıkladı. Şirket, dördüncü çeyrekte 3,4 milyar dolar zarar bildirdi. Bir önceki çeyrekte ise 1,2 milyar dolar kar elde etmişti.

Bununla birlikte, Fransa hariç bölgede veri takviminin sakin seyrettiği günde, yatırımcıların odağı siyasi gelişmelere çevrildi.

Fransa'da işsizlik oranı geçen yılın dördüncü çeyrekte yüzde 7,9'a yükseldi.

Fransa Merkez Bankası (Banque de France) Başkanı Francois Villeroy de Galhau, görev süresinin dolmasına bir yıldan fazla süre kala, haziran ayı başında görevinden ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Öte yandan İngiltere'de "Epstein krizi" sonrası siyasi çalkantı devam ediyor. İngiltere Başbakanlık Genel Sekreteri Morgan McSweeney'nin istifası sonrası İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın İletişim Direktörü Tim Allan da görevinden istifa etti.

İskoçya İşçi Partisi lideri Anas Sarwar, İngiltere Başbakan Keir Starmer'ı istifaya çağırarak, "Dağılan dikkat toparlanmalı, (Başbakanlık Ofisi'nin bulunduğu) Downing Sokağı'ndaki lider değişmeli." ifadesini kullandı.

Analistler, günün geri kalanında bölgede jeopolitik ve siyasi gelişmelerin izleneceğini belirterek, ABD'de perakende satışların takip edileceğini kaydetti.