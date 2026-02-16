Haberler

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü karışık bir seyirle tamamladı. Stoxx Europe 600, yüzde 0,13 artarken, DAX 40 endeksi yüzde 0,46 geriledi. Avro/dolar paritesi de düşüş gösterdi.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,13 artarak 618,52 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 yükselerek 10.473,69 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 değer kazanarak 8.316,5 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,46 gerileyerek 24.800,91 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,03 azalarak 45.419,2 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.21 itibarıyla yüzde 0,15 düşüşle 1,185 seviyelerinden işlem gördü.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, aralıkta önceki aya kıyasla yüzde 1,4 gerilerken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 artış gösterdi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2025'in son çeyreğinde şirket iflas başvuruları, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,5 arttı.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Maden ocağındaki faciadan acı haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı

Ne altın ne gümüş! İşte 2026 için şampiyonluk adayı
Rus komutan, kendi askerlerini soyup dondurucu soğukta ağaçlara bağladı

Rus komutandan dondurucu soğukta akılalmaz ceza
Galatasaray antrenmanında tartışma yaratan görüntüler! Yorum sizin

Galatasaray antrenmanında tartışma yaratan görüntüler! Yorum sizin
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı

Bakan Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı

Ne altın ne gümüş! İşte 2026 için şampiyonluk adayı
Voleybol oynaya oynaya tüm dünyayı geziyor! İşte Yeliz Başa'nın transfer olduğu 13. ülke

Voleybol oynaya oynaya tüm dünyayı geziyor! İşte imza attığı 13. ülke
İstasyonda yakıt alırken polisi gördü, kaçarken direğe çarptı

İstasyonda görünce gaza bastı, pompa tabancası dahi araçta kaldı