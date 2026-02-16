Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,13 artarak 618,52 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 yükselerek 10.473,69 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 değer kazanarak 8.316,5 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,46 gerileyerek 24.800,91 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,03 azalarak 45.419,2 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.21 itibarıyla yüzde 0,15 düşüşle 1,185 seviyelerinden işlem gördü.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, aralıkta önceki aya kıyasla yüzde 1,4 gerilerken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 artış gösterdi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2025'in son çeyreğinde şirket iflas başvuruları, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,5 arttı.