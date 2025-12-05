Haberler

Avrupa borsaları Almanya hariç düşüşle kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa borsaları haftayı Almanya hariç düşüşle kapatırken, Stoxx Europe 600 endeksi %0,01 değer kaybetti. Almanya'da DAX 40 endeksi %0,61 artış gösterdi. Avro/dolar paritesi de küçük bir düşüş yaşadı.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü Almanya hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,01 değer kaybederek 578,77 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,45 gerileyerek 9.667,01 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,09 değer kaybıyla 8.114,74 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 azalarak 43.432,77 puana düştü.

Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,61 artarak 24.028,14 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.34 itibarıyla yüzde 0,05 azalarak 1,164 seviyesinden işlem gördü.

Avro Bölgesi ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyüme kaydetti.

Avrupa Birliği, ABD merkezli X sosyal medya platformuna, Dijital Hizmetler Yasası kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle 120 milyon avro para cezası kesti.

Almanya'da fabrika siparişleri, büyük savunma siparişleriyle ekimde aylık bazda yüzde 1,5 arttı.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
A Milli Takımımızın Dünya Kupası'na katılması halinde gruptaki rakipleri belli oldu

Dünya Kupası'na katılmamız halinde gruptaki rakiplerimiz belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltında

Ünlü sunucular gözaltında! Suçlama çok vahim
Adliye soygununda sır perdesi aralandı! Silahları bakın neden çalmış

Adliye soygununda sır perdesi aralandı! Silahları bakın neden çalmış
Tüyler ürperten cinayet! Başsız erkek cesedi buldular

Kimliği belli oldu! Başsız erkek cesedi buldular
Pazardan aldığı mantardan zehirlenen adamdan uyarı

Pazardan aldığı mantardan zehirlenen adamdan uyarı var
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltında

Ünlü sunucular gözaltında! Suçlama çok vahim
Azerbaycan, Eurovision 2026'ya katılacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Eurovision'da İsrail krizi! Azerbaycan büyük hayal kırıklığı yarattı
Dronlu denetimde şerit ihlali yapanlara ceza yağdı

"Kaynak manevrası" pahalıya patladı: Havadan ceza yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?

17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?
Senegalli gol makinesi Süper Lig'e geliyor

Senegalli gol makinesi Süper Lig'e geliyor
İki kardeşi yaralayan pitbullun sahibinden pişkin savunma

İki kardeşi yaralayan pitbullun sahibinden pişkin savunma
Adnan'ı kümese atan yenge ve amca neler yapmış neler! 3 kardeşin dramı yürek dağladı

Vicdanınız kurusun! Adnan'ı kümese atan amca neler yapmış neler
Ortaokulda gizemli koku! Özel kıyafetlerle denetlendi, kaynağı belirlenemedi

Ortaokulda panik! Özel kıyafetlerle denetlendi, kaynağı belirlenemedi
Bıçakla dehşet saçan 2 kız kardeş basın mensuplarına saldırdı

Şehri ayağa kaldırdıkları yetmedi, basın mensuplarına saldırdılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.