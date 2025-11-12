Haberler

Avrupa Borsaları Yükselişle Kapatıldı

Güncelleme:
Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü artışla tamamladı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,71 değer kazanarak 584,23 puana yükselirken, diğer büyük endeksler de pozitif bir seyir izledi. Piyasalar, ABD'deki federal hükümetin yeniden açılma beklentilerine odaklanıyor.

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,71 artışla 584,23 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 artarak 9.911,42, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,22 değer kazanarak 24.381,46, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,04 yükselerek 8.241,24 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,8 artışla 44.792,64 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.19 itibarıyla yüzde 0,12 yükselişle 1,159 oldu.

Avrupa piyasaları, ABD'de federal hükümetin yeniden açılacağına dair beklentilere odaklandı.

