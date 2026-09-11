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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

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Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,49 değer kazanarak 639,10 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 artarak 10.650,44, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,82 yükselerek 25.568,56, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,78 kazançla 8.179,77 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,36 artışla 52.512,03 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,04 azalışla 1,161 seviyesinde işlem gördü.

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler nedeniyle yüksek seyreden enerji maliyetleri ve artan enflasyon endişelerinin baskıladığı Avrupa pay piyasaları, petrol fiyatlarının gerilemesiyle bugün toparlandı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 2,7 azalarak 104,70 dolar oldu.

Kaynak: AA
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