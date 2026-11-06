Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Avrupa borsaları yapay zeka satışlarıyla düştü, Stoxx 600 yüzde 1,05 geriledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa borsaları, yapay zeka ve yarı iletken sektörlerindeki sert satış dalgası ve makroekonomik belirsizliklerle haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta Stoxx Europe 600 yüzde 1,05 kayıpla 648,01 puana, Almanya'da DAX yüzde 1,92 düşüşle 25.820,36 puana geriledi.

Avrupa borsaları, küresel piyasalarda yapay zeka ve yarı iletken sektörlerinde yaşanan sert satış dalgası, artan riskten kaçınma eğilimi ve makroekonomik belirsizliklerin etkisiyle haftanın son işlem gününü düşüşlerle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,05 değer kaybederek 648,01 puana geriledi.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,92 azalışla 25.820,36 puana gerileyerek haftalık kazançlarının tamamını sildi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,01 kayıpla 10.673,94 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,81 değer kaybederek 8.139 puana indi.

İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,90 düşüşle 50.052,96 puana çekilirken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,60 kayıpla 19.369,50 puan oldu.

Teknoloji hisselerinde satış

Analistler, ABD ara seçimlerinin ardından piyasalarda oluşan iyimserlik havasının kısa sürede dağıldığını belirtti.

Demokratların seçim başarısının ardından Washington'ın yapay zeka sektörüne yönelik daha katı düzenlemeler getireceği ve büyümenin önüne yeni engeller çıkaracağı korkusu, küresel teknoloji hisselerinde satışa neden oldu.

New York borsasında teknoloji yoğunluklu Nasdaq 100 endeksi perşembe günü Kovid-19 pandemisinden bu yana en büyük günlük kaybını yaşadı.

S&P 500 endeksindeki şirketlerin piyasa değerinden sadece 40 dakika içinde 2 trilyon dolar silindi. Satış dalgası Asya'ya da sıçrayarak Japon Nikkei endeksinde yüzde 7'yi bulan kayıplara yol açtı.

Bugün ise ABD borsalarında teknoloji hisselerinde tepki alımları gözlendi.

Öte yandan, ABD'den gelen güçlü istihdam raporu, enflasyon endişelerinin gölgesinde kaldı. Analistler, ekim ayı enflasyonunun yüzde 4'e yükselebileceğini öngörerek, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında faiz artırmak zorunda kalabileceğine ve bunun teknoloji hisseleri üzerindeki baskıyı artırabileceğine dikkati çekiyor.

Şirket bazlı gelişmelerde, JP Morgan'ın notunu "nötr"e düşürdüğü Munich Re hisseleri yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti. Daimler Truck ise karını artırmasına rağmen yatırımcıları ikna edemeyerek günü yüzde 3'ün üzerinde kayıpla kapattı.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi yüzde 0,606 düşüşle 1,115 seviyesine gerilerken, petrol fiyatları haftanın son gününde hafif yükseldi.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 artışla 99 dolar, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatı ise yüzde 0,6 yükselişle 91 dolar seviyelerinden işlem gördü.

Kaynak: AA
Melis Sezen kırmızı dekoltesiyle yıktı geçti! Gözler ona çevrildi29

Kırmızı dekoltesiyle yıktı geçti!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Torununu savunmak için 5 yaşındaki kıza tokat attı! Hapis cezasına çarptırıldı

AVM'de akılalmaz olay! Torununu savunayım derken hapse girdi
Anaokulu öğretmeni keşfetmişti! 10 yaşındaki Talha, Berlin'deki olimpiyattan 2 altın madalyayla döndü

Öğretmeni anaokulunda keşfetti! Talha, Berlin'den 2 altınla döndü
Milli Takım'a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu! İşte o anlar

Televizyonu böyle takip etti! Adını duyunca kendinden geçti
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt kararı! Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı

Kalacak mı? Kuyt için karar çıktı
Afyonkarahisar’daki saldırıda öldürülen Sena öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Sena öğretmene acı veda! Gözyaşları sel oldu
Sivas'ta 57 gündür kayıp 11 aylık Büşra bebek bulunamadı! Anne ve baba dahil 6 kişi tutuklu

Büşra bebek 57 gündür yok! Annenin ifadesi her şeyi değiştirdi
Netflix'in 10. yıl gecesinde Bahar Candan kapıda kaldı! Nedeni şaşırttı

Netflix gecesinde kapıda kaldı! Tuhaf mimikleriyle açıklama yaptı