Avrupa borsaları jeopolitik gerilime rağmen yükseldi

Avrupa borsaları, jeopolitik gerilim ve tarifelere yönelik haber akışına rağmen tepki alımları ve sektörel ayrışmaların etkisiyle pozitif seyrediyor.

Orta Doğu'da her geçen gün şiddetlenen askeri hamleler, piyasalarda yön tayin edici temel unsur olmayı sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik "büyük çaplı bir saldırıyı ciddi olarak" düşündüğü iddia edilirken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'daki askeri hedeflere yeni saldırı başlatıldığını açıkladı.

Bilgi işlem ve yazılım sektörünün yanı sıra bazı savunma ve ağır sanayi şirketlerinin alıcılı seyriyle bölge endeksleri pozitif tarafta konumlanıyor.

Bu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.10 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 yükselişle 641,3 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 10.663 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,8 yükselişle 24.914 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 artışla 51.584 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 primle 8.318 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 19.413 puanda bulunuyor.

Tarifeler yeniden gündemde

Öte yandan, bir süredir geri planda yer alan tarifeler yeniden gündeme geldi. ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), zorla çalıştırma yoluyla üretilen malların ithalatının yasaklanmaması ve bu yasağın etkin şekilde uygulanmamasına yönelik yürütülen soruşturmalar sonucunda 60 ticaret ortağına yüzde 10 veya 12,5 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

Söz konusu gümrük vergisi, zorla çalıştırma yoluyla üretilen ürünlerin ithalatına yasak getiren, karşılıklı ticaret anlaşmalarıyla bu yasağı taahhüt eden veya kısmi rejim uygulayan ticaret ortaklarına yüzde 10, böyle bir ithalat yasağı getirmeyen ticaret ortaklarına ise yüzde 12,5 olarak uygulanacak.

Bu çerçevede Avrupa tarafında Birleşik Krallık yüzde 10 gümrük vergisine tabi olacak. Avrupa Birliği (AB) ve Tayvan menşeli ürünler için "en çok kayırılan ülke vergi oranı???????" dikkate alınarak toplam vergi yükü yüzde 10, Japonya, Güney Kore ve İsviçre ürünleri için ise yüzde 12,5 olacak.

Söz konusu haber akışı bölgede ihracat yapan büyük firmalara ilişkin beklentileri etkilerken, bölge genelinde risk iştahının sınırlanmasına neden oldu.

Lagarde'dan enflasyon mesajı

Para politikası tarafında ise dün Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit bıraktı.

Karar sonrası değerlendirme yapan ECB Başkanı Christine Lagarde'ın, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle yaşanan enerji şokunun enflasyona ilişkin tam etkilerinin henüz ortaya çıkmadığını söylemesi, mevcut risklerin bölge genelinde daha belirgin şekilde hissedilebileceğine yönelik korkuları körükledi.

Lagarde, gelecek haftalarda gelişmeleri ve açıklanacak verileri çok yakından takip etmek için uygun bir konumda oldukları sonucuna vardıklarını ifade etti.

Enflasyon görünümüne yönelik risklerin yukarı yönlü olduğu ve enerji şokunun daha da şiddetlenebileceği uyarısında bulunan Lagarde, bunun diğer fiyatlar ve ücretler üzerindeki etkisinin beklenenden daha güçlü olabileceğini söyledi.

Lagarde, enerji şokunun ikinci tur etkilerinin ortaya çıkabileceğine ilişkin riskleri de yakından izlediklerinin altını çizerek, "İkinci tur etkiler konusunda endişeliyiz ancak şu aşamada ikinci tur etkilerin ortaya çıktığına ilişkin belirgin işaretler görmüyoruz." dedi.

Kaynak: AA