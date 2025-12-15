Haberler

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa borsaları, büyük merkez bankalarının para politikası kararları öncesi haftanın ilk işlem gününe pozitif bir başlangıç yaptı. Yatırımcılar, ECB ve BoE'nin faiz kararları ile makroekonomik verileri yakından takip ediyor.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe pozitif bir seyirle başlarken, yatırımcıların odağı bu hafta açıklanacak büyük merkez bankalarının para politikası kararlarına çevrildi.

Avrupa piyasalarında saat 11.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 artışla 581,6 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 24,282 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 primle 9.709 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 kazançla 8.127 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1 artışla 43.927 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 artışla 17.019 puan seviyesinde bulunuyor.

Teknoloji ve yapay zeka hisselerinde görülen aşırı değerlenme endişeleri sürerken, hafta boyunca açıklanacak makroekonomik veriler ile Fed başta olmak üzere Avrupa, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının para politikalarına ilişkin karar ve mesajlarına ilişkin haber akışı yakından takip ediliyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), gelecek yıl Avro Bölgesi'nde yer alan 110 bankanın jeopolitik şoklara karşı dayanıklılığını test edeceğini bildirdi.

ECB ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararları takip edilecek. ECB'nin, faizleri sabit tutmasına ise kesin gözle bakılıyor.

İngiltere'de yıllık enflasyonun ekimde yüzde 3,8'den 3,6'ya gerileyerek hazirandan beri ilk kez yavaşlama göstermesinin yanı sıra ülkede büyüme verisinin de kötü gelmesinin ardından BoE'nin bu haftaki 25 baz puan indirimle politika faizini yüzde 3,75'e çekmesi beklenirken, piyasalar gelecek yıl politika faizinin yüzde 3,25'e kadar gerilemesini bekliyor.

Japonya Merkez Bankasının (BoJ) bu haftaki toplantısında faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, bölgede jeopolitik gelişmeler ile büyük merkez bankalarının para politikalarına ilişkin haber akışının yanı sıra günün geri kalanında Avro Bölgesi'nde ekim ayı sanayi üretimi ve New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin de yakından takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü

Ünlü ekran yüzü çıldırdı: Vasıfsızlar, pislikler, teste girseniz...
Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! 17 kişi hayatını kaybetti

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! Çok sayıda genç hayatını kaybetti
Taraftarlar endişeli! Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü

Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Evinin en güzel odasını tahsis etti! Kilosunu 10 bin TL'den satıyor

Evinin en güzel odasını tahsis etti! Kilosunu 10 bin TL'den satıyor
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış

Anne katili Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış
Dünyaca ünlü otomotiv devi, 88 yıllık tarihinde ilk kez fabrika kapatıyor

88 yıl sonra bir ilk! Dünyaca ünlü otomotiv devi fabrikasını kapatıyor
Jurasek'in kaçırdığı şut sonrası Sergen Yalçın'ın tepkisi olay oldu

Dün geceye damga vuran görüntü
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Cezaevi önünde tahliye bekleyen kadının dansı sosyal medyada gündem oldu

Tahliyeyi böyle bekledi: Cezaevi önünde şaşırtan performans
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
title