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Avrupa borsaları Orta Doğu ve enerji endişesiyle günü karışık kapattı

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Avrupa borsaları, Orta Doğu'daki gelişmeler ve enerji fiyatlarına ilişkin endişelerle haftanın ikinci işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Stoxx Europe 600 yüzde 0,09 azalarak 638,08 puana gerilerken, Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi eylülde 97,9 puana düştü.

Avrupa borsaları, Orta Doğu'daki gelişmelerin ve enerji fiyatlarına ilişkin endişelerin gündemde olduğu haftanın ikinci işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,09 azalarak 638,08 puana geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 25.399,21 puana, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,09 yükselişle 51.804,94 puana çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,53 düşerek 8.035,87 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,45 gerileyerek 10.636,71 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,36 düşüşle 1,133 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, Orta Doğu'daki gelişmelerin enerji arzı ve fiyatları üzerindeki etkilerine odaklandı.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi eylülde aylık bazda 0,5 puan düşüşle 97,9 puana indi. Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi de eylülde eksi 15,5'ten eksi 16,5'e geriledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Enerjiden Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen, AB'nin bu yıl aynı miktarda petrol ve doğal gaz için 100 milyar avrodan fazla ek ödeme yaptığını, ithal fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılması gerektiğini bildirdi.

İngiltere'de, bugün düzenlenen 10 yıllık devlet tahvili ihalesinde yüzde 5,38 ile 1999'dan beri görülen en yüksek borçlanma oranı kaydedildi.

Kaynak: AA
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