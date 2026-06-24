Avrupa borsaları teknoloji ve savunma sanayisi baskısıyla günü karışık seyirle kapattı

Avrupa borsaları, teknoloji hisselerindeki küresel satış baskısı, Almanya savunma sektöründeki şok düşüşler ve makroekonomik verilerin gölgesinde haftanın üçüncü işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,08 artarak 635,16 puana ulaşırken, bölge endekslerinde ayrışma yaşandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54 değer kazanarak 8.385,49 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 yükselişle 10.461,63 puana çıktı.

Buna karşılık İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,74 düşüşle 51.638,94 puana indi.

Almanya'da DAX 40 endeksi ise endeks ağırlığı yüksek olan savunma sanayisi hisselerindeki sert düşüş ve ABD'li mikroçip üreticisi Micron'un açıklanacak bilançosu öncesi artan gerilimle yüzde 0,62 azalarak 24.740,36 puana geriledi.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi, TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,19 azalışla 1,1736 seviyesinden işlem gördü.

Savunma sanayisinde fırkateyn şoku

Analistler, çip şirketleri Broadcom ve Nvidia'daki gelişmeleri takip eden piyasalarda, yapay zeka ve yarı iletken sektöründeki yüksek değerlemelerin yatırımcılarda kararsızlık oluşturduğunu belirtiyor.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un, Hollandalı Damen tersanesiyle yaşanan sorunların ardından F-126 tipi fırkateyn planlarını kesin olarak iptal ettiğini açıklaması Alman borsasını sarstı.

Siparişi Damen yerine TKMS'ye (ThyssenKrupp Marine Systems) kaydırma kararı, savunma hisselerinde sert hareketlere neden oldu. Kararın ardından TKMS hisseleri yüzde 15'in üzerinde değer kazandı.

Buna karşın Rheinmetall hisseleri, projenin iptali ve Damen'in siparişini devralma planının suya düşmesiyle yüzde 19'a yakın değer kaybederek son 30 yılın en büyük günlük düşüşüne imza attı. Savunma sektöründe faaliyet gösteren diğer şirketlerden şanzıman üreticisi Renk'in hisseleri yüzde 7, Hensoldt'un hisseleri ise yaklaşık yüzde 4 geriledi.

Öte yandan, Almanya'da ekonomik büyüme tahminlerinin art arda aşağı yönlü revize edilmesinin ardından, Ifo İş Ortamı Güven Endeksi haziranda 85,0 puandan 85,6 puana yükselerek üst üste ikinci ayda da toparlanma sinyali verdi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, verilere ilişkin değerlendirmesinde, Alman ekonomisinin küresel siyasi durumun yumuşamasını ümit ettiğini ve şirketlerin gelecek dönem vizyonlarında karamsarlığın azaldığını vurguladı.