Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapatıldı

Güncelleme:
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,13 düşerek 617,7 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 değer kaybederek 8.311,74 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,71 azalarak 45.430,62 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 yükselerek 10.446,35 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,25 artarak 24.914,88 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.22 itibarıyla yüzde 0,07 artışla 1,188 seviyesinden işlem gördü.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 ve önceki yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,3 büyüdü.

Avro Bölgesi'nin dış ticaret fazlası geçen yılın aralık ayında 12,6 milyar avro oldu.

Lojistik ve kargo şirketi United Parcel Service'in (UPS) İrlanda kolu, Çin merkezli e-perakendeci Temu'nun Avrupa'daki iştiraki Whaleco şirketine teslimat faturalarını ödemediği için 37 milyon avroluk dava açtı.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
