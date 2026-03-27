Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim sebebiyle Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü düşüşle kapattı. Gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,95 değer kaybıyla 575,3 puana geriledi. Yatırımcılar, gelişmeleri dikkatle izlemeye devam ediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,38 düşerek 22.300,75, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,87 azalışla 7.701,95, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,74 gerileyerek 43.379,1 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 düşüşle 9.967,35 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.32 itibarıyla yüzde 0,16 düşüşle 1,151 seviyesini gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, Orta Doğu'daki gerilime dair haber akışını değerlendirmeye devam ederken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününde negatif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün "İran'ın elektrik santrallerini hedef alma" kararını 6 Nisan'a kadar durdurduğunu ve müzakerelerin "çok iyi gittiğini" belirtti.

Buna karşın Hürmüz Boğazı geçişlerindeki aksaklığın süreceğine ve enerji arzına dair endişeler, petrol fiyatlarını yukarı taşımaya devam etti.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
