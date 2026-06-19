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Avrupa borsaları İtalya hariç düşüşle kapandı

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Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü İtalya hariç düşüşle tamamladı. Stoxx Europe 600 yüzde 0,24 gerilerken, ABD-İran görüşmelerinin iptali ve AB'nin Çin'e karşı ekonomik savunma araçlarını güçlendirme kararı piyasaları etkiledi.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü İtalya hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,24 değer kaybederek 635,61 puana indi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 gerileyerek 8.421,14 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,16 değer kaybıyla 24.985,82 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 azalarak 10.363,27 puana düştü.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,31 artarak 52.848,93 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.18 itibarıyla yüzde 0,05 artışla 1,146 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa piyasaları, İsviçre'de yapılması planlanan ABD- İran görüşmelerinin iptal edilmesini olumsuz karşıladı.

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Brüksel'de düzenlenen zirvede, Çin ile artan ticari dengesizlikler ve stratejik bağımlılıklara karşı Birliğin ekonomik savunma araçlarını güçlendirmesi gerektiği konusunda görüş birliğine varırken; AB Komisyonu'na şirketlerin tedarik zincirlerini çeşitlendirmesini hızlandıracak ve riskleri azaltacak yeni bir "çeşitlendirme aracı" üzerinde çalışma talimatı verdi.

Bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Almanya'da mayıs ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,2 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
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