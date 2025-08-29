Avrupa Borsaları Haftayı Düşüşle Kapattı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,64 değer kaybederek 550,14 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 düşüşle 9.187,34, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,57 azalarak 23.902,21, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,76 değer kaybederek 7.703,9 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,59 gerileyerek 42.196,2 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.30 itibarıyla yüzde 0,137 artışla 1,17 oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de ekonomik büyümenin güçlü kalması risk iştahını artırırken, ABD'de kişisel tüketim harcamaları temmuzda yüzde 0,5 ile beklentilere paralel arttı.

Avrupa piyasalarında bankacılık hisseleri öncülüğünde negatif seyir hakim oldu.

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves'in ticari bankalara "aşırı kar" vergisi uygulayarak hazine gelirlerini artırabileceğine yönelik haberler üzerine, Natwest Group hisseleri günü yüzde 4,85 değer kaybıyla tamamladı.

Bir diğer İngiliz bankası olan Lloyds Banking Group'un hisseleri ise yüzde 3,38 düştü.