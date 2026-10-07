Avrupa borsaları Fransa kaynaklı mali endişelerin etkisiyle geriledi

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Avrupa borsaları, Fransa'ya ilişkin mali endişelerin devam etmesiyle negatif seyrediyor.

Petrol fiyatlarındaki artış ve tahvil faizlerinin yüksek seviyelerde seyretmesi küresel piyasalarda risk algısının artmasına neden oluyor.

Avrupa piyasalarında da bugün Fransa'ya ilişkin mali endişelerin devam etmesiyle negatif bir seyir öne çıkıyor.

Fransa'daki gelişmeler nedeniyle bu hafta 1,11 seviyelerine kadar gerileyen avro/dolar paritesi ise 1,12 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da ağustos ayına ilişkin sanayi üretimi aylık yüzde 2, yıllık yüzde 2,3 artarak beklentileri aştı.

Söz konusu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.35 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 azalışla 634 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 10.499 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 25.238 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 azalışla 50.953 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 kayıpla 7.815 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 19.355 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA