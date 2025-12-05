Haberler

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa borsalarında, ABD Merkez Bankası'nın olası faiz indirimleriyle birlikte pozitif bir seyir izleniyor. Dondurulan Rus varlıkları ise siyasi ve ekonomik gündemin merkezinde. Belçika Başbakanı, Rus varlıklarının durumu ile ilgili uyarılarda bulunurken, Avrupa'nın dondurulmuş Rus varlıklarının boyutu dikkat çekiyor.

Avrupa borsalarında, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirim beklentilerinin risk iştahını beslemesiyle pozitif seyir izlenirken, dondurulan Rus varlıkları bölgenin odağında olmayı sürdürüyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.15 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 579,7 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 23.959 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 primle 9.725 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 kazançla 8.141 puan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 artışla 43.598 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 artışla 16.797 puan seviyesinde bulunuyor.

ABD'de açıklanan veriler, istihdam piyasasında beklentilerin üzerinde soğuma sinyalleri verirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in 9-10 Aralık'taki toplantısında politika faizini 25 baz puan indirme olasılığı yüzde 88 olarak öne çıkıyor.

Dondurulan Rus varlıkları hem siyasi hem de ekonomik gündemi meşgul ediyor

Avrupa tarafında dondurulan Rus varlıklarına ilişkin haber akışı hem siyasi hem de ekonomik gündemde temel rol oynuyor. Belçika Başbakanı Bart de Wever, dün verdiği bir röportajda, "Rusya'nın Ukrayna'da yenilgiye uğrayacağına inanmak tam bir yanılsama, bir masal." ifadesini kullanırken, Rus varlıklarına el konulması halinde, Rusya'nın da bazı Batı varlıklarına el koyabileceği uyarısını yaptı.

Rusya'nın dondurulmuş varlıklarına el konulması ve Ukrayna'ya kullandırılması planının "güzel bir hikaye olabileceğini" belirten de Wever, "Ancak başka bir ülkenin dondurulmuş varlıklarını, egemen servet fonlarını almak ya da çalmak, daha önce hiç yapılmış bir şey değil." diye konuştu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise bugün Norveç'e yapılması planlanan gezisini Rusya'nın dondurulmuş varlıklarıyla ilgili görüşmeler nedeniyle erteledi. Başbakan Merz, bunun yerine Brüksel'e giderek Belçika Başbakanı de Wever ile görüşecek. Görüşmeye, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de katılması bekleniyor.

Rusya'nın 258 milyar avrosu Belçika'da tutuluyor

AB ülkeleri, savaş nedeniyle 210 milyar avrosu Rusya Merkez Bankasının olmak üzere 300 milyar avroya yakın Rus varlığını dondurmuş durumda.

Menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear'a ev sahipliği yapan Belçika, AB ülkeleri arasında en fazla Rus varlığının dondurulduğu ülke konumunda yer alıyor. Belçika'da dondurulmuş veya hareketsizleştirilmiş 258 milyar avroluk Rus varlığı bulunuyor.

Bunun 65 milyar avroluk kısmını dondurulmuş varlıklar, 193 milyar avroluk kısmını da Rusya Merkez Bankasının hareketsizleştirilmiş işlemleri oluşturuyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak 3. çeyreğe ilişkin büyüme verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
Bahis soruşturmasında yeni operasyon! Çok sayıda futbolcu başkan ve yönetici gözaltına alındı

Çok sayıda futbolcu, başkan ve yönetici gözaltına alındı
Bahis soruşturmasında Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı da gözaltına alındı

Biri Fener'den diğeri Galatasaray'dan! İki yıldız futbolcu gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı ayakkabının Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var

Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'a yol göründü

Bu oturuşun bedeli ağır oldu
Anne ve babalar dikkat! Satışı yasaklandı, tek tek toplatılıyor

Çocukların yanından ayırmadığı ürün yasaklandı, tek tek toplatılıyor
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Aynı ayakkabının Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var

Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var
Gündem yaratacak iddia: Memura 30 bin TL'lik seyyanen zam teklifi geri çekildi

30 bin TL'lik sürpriz zam teklifi hesaba yatmadan iptal edildi
Suriye'de güvenlik güçleri ile terör örgütü SDG arasında çatışma

Sınır komşumuz karıştı! Keskin nişancılara İHA'lar karşılık verdi
11. Yargı Paketi komisyondan geçti! Terör, çocuk-kadın cinayeti suçlusuna tahliye yok

11. Yargı Paketi'nde değişiklik! Bu suçları işleyenlere tahliye yok
Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar

Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar
Meteoroloji'nin turuncu kodla uyardığı ilçeyi sel aldı! Yollar göle döndü, hayat durdu

İlçeyi bir anda sel aldı! Yollar göle döndü, hayat durdu
Türkiye genelinde elektrik sayaçları değişiyor! Tarih de belli

Türkiye genelinde tüm sayaçlar değişiyor! Tarih de belli
Gazze'ye teslim edilen cesetler hakkında İngiliz Basınından şok açıklama!

Gazze'ye teslim edilen cesetler hakkında İngiliz Basınından şok açıklama!
Yalan makinesine giren Doumbia'nın gerçek yaşı ağızları açık bıraktı

Yalan makinesine giren Doumbia'nın gerçek yaşı ağızları açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.