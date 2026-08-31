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Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı

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Avrupa borsaları, tahvil piyasalarındaki faiz artışı ve İran kaynaklı jeopolitik gerilimlerin enflasyon endişelerini tetiklemesiyle haftanın ilk işlem gününü düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları, tahvil piyasalarındaki faiz artışı ve İran kaynaklı jeopolitik gerilimlerin enflasyon endişelerini tetiklemesiyle haftanın ilk işlem gününü düşüşle kapattı.

Londra borsasında resmi tatil nedeniyle işlem yapılmazken, Avrupa genelinde artan finansman maliyetleri özellikle gayrimenkul ve teknoloji hisselerinde satış baskısı oluşturdu.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,62 değer kaybederek 651,10 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,79 azalışla 8.334,5 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 1,17 değer kaybederek 26.258,11 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,01 düşüşle 52.612,69 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,25 artış göstererek 1,161 seviyesinden işlem gördü.

Piyasalardaki düşüşte, Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizlerinin son 15 yılın en yüksek seviyesine çıkması etkili oldu. Bu durum, borçlanma maliyetleri artan gayrimenkul sektörünü olumsuz etkileyerek Stoxx Europe 600 Real Estate endeksini temmuz ortasından bu yana en düşük seviyeye çekti.

Ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin Jackson Hole toplantısında faiz artışı sinyali vermesiyle teknoloji sektörü hisselerinde de sert satışlar görüldü.

Kaynak: AA
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